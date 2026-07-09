Mundial
Francia vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis DIRECTV, ESPN y Disney Plus
Francia vs. Marruecos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy a las 3:00 p.m. por los cuartos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por DIRECTV, DGO, Dsports, ESPN y Disney Plus.
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¿En qué canales ver Francia vs. Marruecos en Perú?
Los hinchas peruanos podrán disfrutar del partido a través de DSports. Asimismo, DGO y Paramount+ serán alternativas para verlo por internet.