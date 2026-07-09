Mundial 

Francia vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis DIRECTV, ESPN y Disney Plus

Francia vs. Marruecos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy a las 3:00 p.m. por los cuartos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por DIRECTV, DGO, Dsports, ESPN y Disney Plus.

Francia vs. Marruecos se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026, mira este partido y la transmisión en directo de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, TV Púbica, Mi Telefe, TV Azteca 7 y TUDN. (Diseño: Depor)
Francia vs. Marruecos se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026, mira este partido y la transmisión en directo de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, TV Púbica, Mi Telefe, TV Azteca 7 y TUDN. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver Francia vs. Marruecos en Perú?

Los hinchas peruanos podrán disfrutar del partido a través de DSports. Asimismo, DGO y Paramount+ serán alternativas para verlo por internet.

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El Estadio Boston será el escenario del partido entre Francia vs. Marruecos.

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El partido entre Francia vs. Marruecos se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Francia vs. Marruecos.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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