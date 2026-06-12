La selección de Paraguay enfrentará a su similar de Estados Unidos en su debut en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este viernes 12 de junio a partir de las 10:00 pm hora de Asunción / 9:00 pm ET / 6:00 pm PT en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Para los seguidores de la Albirroja en el territorio paraguayo y en el exterior, GEN transmitirá las incidencias del partido del combinado guaraní ante el equipo de las barras y las estrellas a través de su señal de televisión y online.
¿Dónde ver GEN EN VIVO por Internet, partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?
Puedes ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos simplemente accediendo a GEN en vivo por internet de forma gratuita y oficial a través de su sitio web oficial, gen.com.py/live/, o mediante su canal oficial de YouTube, Somos GEN, que transmite la señal en directo. También está disponible en plataformas de operadores como Flow.
Opciones principales:
- Sitio Web Oficial: Ingresa a gen.com.py/live/ para ver la programación en tiempo real.
- YouTube: Accede al canal Somos GEN donde suelen tener el “Live” activo.
- Radio Gen: Escucha la señal de radio en vivo a través de sitios como desdeparaguay.com/gen.
Disponibilidad en Cableoperadores (Online):
- Flow/Personal TV: Puedes acceder a la señal a través de la app o web de Flow (Canal 12 HD).
- Tigo TV: Disponible en el canal 12 SD o 612 HD, a menudo integrado en sus plataformas digitales.
Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026: Fecha, hora y canales del partido
- Fecha: Viernes, 12 de junio 2026
- Partido: Paraguay vs. Estados Unidos por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026
- Hora: 10 p.m. hora de Asunción / 9 p.m. ET / 6 p.m. PT
- TV: Unicanal
- Estadio: SoFi Stadium en Los Ángeles, California (EE.UU.)