La selección de enfrentará a su similar de Estados Unidos en su debut en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este viernes 12 de junio a partir de las 10:00 pm hora de Asunción / 9:00 pm ET / 6:00 pm PT en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Para los seguidores de la Albirroja en el territorio paraguayo y en el exterior, transmitirá las incidencias del partido del combinado guaraní ante el equipo de las barras y las estrellas a través de su señal de televisión y online.

¿Dónde ver GEN EN VIVO por Internet, partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Puedes ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos simplemente accediendo a GEN en vivo por internet de forma gratuita y oficial a través de su sitio web oficial, , o mediante su canal oficial de YouTube, , que transmite la señal en directo. También está disponible en plataformas de operadores como Flow.

Opciones principales:

  • Sitio Web Oficial: Ingresa a gen.com.py/live/ para ver la programación en tiempo real.
  • YouTube: Accede al canal Somos GEN donde suelen tener el “Live” activo.
  • Radio Gen: Escucha la señal de radio en vivo a través de sitios como .

Disponibilidad en Cableoperadores (Online):

  • Flow/Personal TV: Puedes acceder a la señal a través de la app o web de Flow (Canal 12 HD).
  • Tigo TV: Disponible en el canal 12 SD o 612 HD, a menudo integrado en sus plataformas digitales.

Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026: Fecha, hora y canales del partido

  • Fecha: Viernes, 12 de junio 2026
  • Partido: Paraguay vs. Estados Unidos por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026
  • Hora: 10 p.m. hora de Asunción / 9 p.m. ET / 6 p.m. PT
  • TV: Unicanal
  • Estadio: SoFi Stadium en Los Ángeles, California (EE.UU.)
TiGo Sports EN VIVO — ver partido Estados Unidos (USMNT) vs. Paraguay por Fútbol TV y Online | VIDEO
Estados Unidos (USMNT) y Paraguay debutan en el grupo D de la Copa Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium, Gen, Trece, Unicanal y Popu TV. (VIDEO de X @Albirroja)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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