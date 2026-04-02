La selección de Italia no jugará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras quedar eliminada en el repechaje ante Bosnia, lo que generó una crisis deportiva en la azzurra y el pedido de salida de los responsables de este nuevo fracaso, pues en la tercera edición consecutiva en la que no participarán del torneo más importante a nivel de selecciones.

Las consecuencias de esta derrota no se hicieron esperar y este miércoles se confirmó la renuncia de Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, quien a través de un comunicado informó a los miembros del consejo federal su decisión de dejar el cargo, el mismo que ocupa desde el 2018.

RENUNCIA DE BUFFON

Horas más tarde, el jefe de la delegación italiano, el histórico Gianluigi Buffon siguió su camino y también confirmó su renuncia al cargo, pues según explicó es lo que corresponde hacer, luego del fracaso del seleccionado de su país.

“Presentar mi renuncia un minuto después de que terminara el partido contra Bosnia fue un acto impulsivo, que surgió de lo más profundo de mi ser. Tan espontáneo como las lágrimas y el dolor que siento en el corazón, un dolor que sé que comparto con todos ustedes.Me pidieron que esperara para que todos pudieran hacer las reflexiones adecuadas”, dijo el exguardameta italiano.

“Ahora que el presidente Gravina ha decidido dar un paso al costado, me siento libre para hacer lo que considero un acto responsable, porque, si bien creo sinceramente que hemos construido mucho en términos de espíritu de equipo con Gattuso y todos sus colaboradores, en el poco tiempo disponible para la selección nacional, el objetivo principal era llevar a Italia de regreso a la Copa del Mundo. Y no lo conseguimos”, añadió en su sentido comunicado.

POSTURA DE GATUSSO

Pese a que aún no es oficial, se espera que en las próximas horas el entrenador Genaro Gattuso tome la misma decisión y deje el cargo de director técnico, pese a que en la rueda de prensa, tras el partido ante Bosnia, no quiso hablar de su continuidad.

“Los chicos no merecían esta derrota por su rendimiento, su compromiso, su amor. Es una pena, así es el fútbol.Estoy orgulloso de mis chicos. Duele porque este Mundial era importante para nosotros, para nuestras familias, para toda Italia y para nuestro movimiento. Es un golpe duro para todos“, indicó.

“Hacía años que no veíamos a una Selección con tanta garra. Pudimos haber marcado un segundo gol, pero ahora ya no importa. Parecía que podíamos hacer más, pero hoy hicimos lo que teníamos que hacer. Los eventos nos condenaron, cometimos errores como la expulsión de Bastoni, pero el equipo lo dio todo.Pido disculpas por no haber podido llevar a Italia al Mundial. ¿Mi futuro? No es importante hablar de eso ahora, pero duele, es muy decepcionante”, dijo ante los medios de prensa.

TE PUEDE INTERESAR