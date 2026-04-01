La primera ventana internacional del año llegó a su fin y las conclusiones de esta nueva gira europea ya comienzan a reflejarse en los fríos números oficiales. Tras semanas de muchísima expectativa por ver en acción al renovado plantel de la Selección Peruana, la FIFA reveló el nuevo ranking mundial de los conjuntos nacionales de alrededor del mundo. La ‘Bicolor’ luego de haber disputado sus dos primeros partidos amistosos bajo la atenta mirada del estratega brasileño Mano Menezes, ya conoce también la ubicación en la que arranca el año mundialista.

La FIFA no perdonó los recientes tropiezos en el viejo continente y confirmó que Perú se mantiene estancado exactamente en la casilla número 53 de la clasificación mundial. La escuadra nacional no logró sumar los puntos necesarios para dar el esperado salto.

Este estancamiento es el fiel reflejo de los resultados irregulares que obtuvo el combinado patrio durante su exigente paso por Europa. La era del nuevo técnico no comenzó de la mejor manera, sufriendo una dura caída por 2-0 frente a la potente selección de Senegal en la exigente plaza de París.

Selección Peruana cayó 2-0 frente a Senegal. (Foto: FPF)

El segundo examen internacional tampoco trajo la ansiada victoria que buscaba el comando técnico para recuperar la confianza del grupo. Jugando en Madrid, la escuadra bicolor apenas logró rescatar un tenso empate 2-2 frente a Honduras, un resultado que dejó varias dudas sobre el funcionamiento colectivo.

A pesar de no haber conseguido triunfos en este arranque, estos vitales compromisos sirvieron para que Mano Menezes evalúe de cerca a todos sus jugadores. El experimentado estratega tuvo la inmejorable oportunidad de probar a nuevos jugadores convocados, junto a 4 de los mundialistas que fueron convocados.

Sin embargo, las alarmas en Videna se siguen encendiendo pues no ha habido una mejoría significativa en dicha tabla mundial. Con un puntaje de 1456, a solo uno de diferencia con Chile, que está un puesto abajo de la ‘Bicolor’ y siendo superado por combinados como los de Venezuela, Uzbekistán, Costa Rica y Malí.

La selección peruana no pudo romper la terrible racha de más de un año sin triunfos. Ganaba 2-1 con doblete de Vélez, y se dejó empatar al minuto 90+4′. | Foto: FPF / ITEA

Top 10 del Ranking Mundial FIFA

(Foto: Captura Web)

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