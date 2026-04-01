Después de varios días en los que el conjunto de Sporting Cristal ha tenido entrenamientos en La Florida, sin un líder definido que tome las riendas, una noticia ha remecido a los hinchas por el nombre de la persona que se encargará de armar la estrategia para el duelo frente a CD Moquegua por la Fecha 9 del Torneo Apertura. Y resulta, que es un gran conocido para el conjunto ‘rimense’ que, de hecho, lleva varios años trabajando junto a ellos, pero que ahora encontrará una oportunidad en el plantel profesional.

El temblor en el Rímac sigue trayendo réplicas, por la falta de una toma de decisiones rápida de parte de la dirigencia celeste, para poder tener el comando técnico adecuado que les prometa los resultados que quieren, tanto en el torneo local, como en la Copa Libertadores.

Si bien, muchos esperaban que con la pausa por Fecha FIFA se diera a conocer el nuevo proyecto deportivo, las cosas andas demorando más de lo debido por las pretensiones a las que aspira el club, con un estratega que aún tendría contrato con otro equipo.

Sporting Cristal está próximo a su debut en Copa Libertadores. (Foto: GEC).

Es por eso que, pensando en la planificación de la semana y lo que tienen que preparar para enfrentarse a CD Moquegua en la próxima fecha de la Liga 1, han decidido darle la oportunidad a Iván Bulos, jefe de la Unidad Técnica de Menores, y quien fue uno de los asistentes de Autuori en los últimos meses.

Este nombre ya se había manejado como posibilidad, debido a que en la transición que vivieron los ‘celestes’ cuando salió Guillermo Farré, él junto a Jorge Soto tomaron el interinato durante algunos partidos. Sin embargo, esta vez la tarea sería únicamente para el entrenador de 32 años.

La información la detalla el periodista Kevin Pacheco, quien comentó también los detalles de la transacción que quiere hacer el club con el nuevo técnico: “Todo apuntado para que Iván Bulos que sea el DT interino ante CD Moquegua. Por otro lado, el principal candidato para asumir aún tiene vínculo con otro club y se trabaja para resolver su llegada a más tardar el lunes. No es Tiago Nunes”, indicó en sus redes sociales.

Iván Bulos asumirá el cargo de manera momentánea con el equipo rimense. (Foto: Sporting Cristal)

¿Quiénes han sido descartados?

Así como hay algunos que entraron a la lista de posibilidades, hay otro que de plano no tienen chances de dirigir al equipo del Rímac. Uno de ellos, siendo quien los ha sacado campeones anteriormente, como lo es Roberto Mosquera, que al mismo tiempo que Autuori se fue, él dejó también de ser entrenador de Sport Huancayo.

Sin embargo, no es el único, pues Julio César Uribe también se habría planteado para comandar al equipo, pero él mismo decidió mantenerse con su rol de Director de Fútbol del club. ”Bajo lo informado, las opciones de Julio César Uribe y Roberto Mosquera hoy están descartadas”, cerró el comunicador.

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