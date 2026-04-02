Después de algunos meses en los que Jorge Fosatti no ha vuelto a pisar territorio nacional, el popular ‘Nono’ no fue ajeno a la situación que se vive en el fútbol peruano, donde se ha dado la salida de varios entrenadores que no han podido cumplir con las expectativas de sus hinchas y dirigentes. Por eso, varios de ellos, sabiendo que el técnico uruguayo se encuentra en condición de “agente libre″, alguien habría levantado el teléfono para contar con sus servicios, y no habría sido Universitario de Deportes.

El panorama de los banquillos en la Liga 1 se ha vuelto bastante inestable y aprovechando esta agitada coyuntura, una equipo es el que decidió dar el primer paso y contactar formalmente al entrenador charrúa para sondear su disponibilidad inmediata para asumir las riendas en el torneo.

En una reciente charla con el programa ‘Estudio Fútbol’, el técnico desmintió los fuertes rumores que lo acercaban a Sporting Cristal. “Me han llamado de Perú, pero no tiene nada que ver con Cristal. No me gusta hablar de suposiciones”, confesó sobre estos primeros acercamientos formales.{

Jorge Fossati ganó el título nacional con Universitario en 2023 y 2025. (Foto: AFP)

A pesar de esta sorpresiva llamada desde nuestro balompié, el uruguayo dejó en claro que no descarta ninguna opción laboral a futuro. “Lo que sí, no veo porqué no podría ir a dirigir a otro equipo, tal vez con alguna excepción”, disparó el DT, alimentando el morbo de los hinchas.

Sobre sus próximos pasos en la dirección técnica, el entrenador confesó que aún se encuentra evaluando todas las ofertas. “No tengo nada planificado. Sí me han llamado de otros lados”, detalló el ‘Nono’, demostrando que sigue siendo un profesional muy cotizado en el mercado internacional.

¿Podría volver a Universitario?

El enorme cariño por nuestro país sigue intacto y aprovechó los micrófonos para mandar un sentido mensaje. “Siempre he puesto en manifiesto el agradecimiento al aficionado peruano en general y en particular al de Universitario”, mencionó.

Casualmente, la situación deportiva en tienda merengue es de máxima tensión a puertas del clásico ante Alianza Lima. Los trascendidos indican que el actual técnico crema, Javier Rabanal, se jugaría el puesto en este duelo, por lo que una derrota apresuraría un cambio de mando en Ate.

Al ser consultado en ‘Exitosa Deportes’ sobre un posible retorno triunfal, dejó una frase sumamente ilusionante tras aclarar que le desea lo mejor al club. “No veo por qué tenga que cerrarle las puertas”, aseguró con firmeza.

Jorge Fossati llegó en abril de 2023 a Universitario y volvió este año tras un paso por la selección peruana (2024). (Foto: Agencias)

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