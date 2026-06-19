Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo expresó su descontento por el rendimiento de la Selección de Portugal tras el empate 1-1 frente a Congo en el debut del Grupo K del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo y el combinado luso no tuvieron el estreno esperado en la Copa del Mundo luego de igualar ante Congo. El delantero de 41 años contó con pocas oportunidades para marcar y fue uno de los jugadores más cuestionados tras el encuentro.

Pese a las críticas, el atacante de Al Nassr transmitió un mensaje de confianza en sus redes sociales, asegurando que el equipo buscará recuperarse en los próximos partidos para avanzar a los dieciseisavos de final. En medio de ese escenario, recibió el respaldo de distintas figuras del fútbol y, especialmente, de su hermana Kátia Aveiro, quien mostró su sorpresa por el nivel exhibido por Portugal bajo la dirección de Roberto Martínez.

“Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa. Muy extraña”.

La palabra de Cristiano Ronaldo

Tras el empate, Cristiano Ronaldo reconoció que el resultado estuvo lejos de las expectativas, aunque dejó en claro que el plantel ya está enfocado en el siguiente desafío del Mundial.

“No es el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar. Cabeza alta y concéntrate en el próximo juego”.

El mensaje del capitán portugués fue ampliamente comentado en redes sociales, donde la mayoría de sus seguidores le manifestó su respaldo tras el inesperado tropiezo en el arranque del Mundial 2026.

Finalmente, Portugal intentará pasar la página tras igualar en su estreno frente a la República Democrática del Congo y este martes, desde las 12:00 horas, afrontará un duelo clave ante Uzbekistán en Houston por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

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