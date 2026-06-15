Ante la escasa participación que ha tenido en la temporada, un integrante del plantel de Alianza Lima habría solicitado dejar el club para el segundo semestre del 2026.

En tienda blanquiazul podrían producirse movimientos de cara al Torneo Clausura, debido a que algunos futbolistas no estarían conformes con los pocos minutos que han tenido y evaluarían nuevas opciones para continuar su carrera.

En ese contexto, el periodista José Varela reveló que el jugador que habría pedido salir de la institución es Josué Estrada, al considerar que tendría pocas posibilidades de sumar minutos dentro del esquema del técnico Pablo Guede.

“Hay un futbolista de Alianza Lima que tiene altas posibilidades de salir para el Torneo Clausura. Desde el entorno del jugador se han comunicado con el club para que pueda salir en busca de minutos. Me refiero a Josué Estrada”, indicó en el programa Linkeados.

Asimismo, el comunicador señaló que el lateral ya viene explorando alternativas para continuar jugando en la Liga 1. “Entendemos que el futbolista ya está buscando opciones para que pueda jugar lo que resta del año”.

Además, se conoció que, pese a los rumores sobre posibles reemplazos para la banda derecha, entre ellos Emilio Saba, hasta el momento no existirían acercamientos concretos.

“Han trascendidos algunos nombres como el de Emilio Saba. Me acerqué a Melgar y sé que no hay ningún contacto con Alianza”, concluyó.

Por otro lado, Depor se comunicó con personas cercanas a Estrada, quienes confirmaron su intención de cambiar de equipo. “Sí, vamos a nuevo club”. Al ser consultados sobre la modalidad de la operación, respondieron: “Prestamo seguro”. Asimismo, desde el entorno del futbolista precisaron que “Aún se están escuchando ofertas”, por lo que su futuro todavía no estaría definido.

¿Cómo le fue a Josué Estrada en Alianza Lima durante el 2026?

En la actual temporada 2026, Josué Estrada apenas ha participado en dos compromisos con Alianza Lima, registrando una reducida cantidad de minutos en el terreno de juego.

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