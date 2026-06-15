El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla destacó las cualidades del arquero peruano Pedro Gallese y compartió su visión sobre la próxima Copa del Mundo, además de pronunciarse sobre las nuevas reglas que se implementarán en el fútbol internacional.

Al ser consultado por Gallese, Asprilla resaltó la importancia del guardameta y aseguró que será un futbolista a seguir en el campeonato colombiano.

“Es un jugador importante. Creo que si sigue en el Deportivo Cali, y me imagino que sí, va a ser un jugador muy interesante de seguir en la próxima liga colombiana”, señaló al portal Flaschcore.

Respecto al Mundial, el exdelantero colombiano cuestionó la ampliación del torneo a 48 selecciones y consideró que la cantidad de participantes es excesiva.

“Va a ser un Mundial demasiado largo. La verdad, sigo pensando que hay muchas selecciones que sobran en el Mundial. Cuarenta y ocho es una exageración, pero bueno, es lo que nos va a tocar ver”, afirmó.

Asimismo, reconoció que habrá encuentros atractivos durante la fase de grupos, aunque también anticipó partidos con poco atractivo futbolístico.

Sobre los favoritos para conquistar el título, Asprilla sostuvo que los principales candidatos siguen siendo los países que ya conocen lo que significa ganar una Copa del Mundo.

“Los favoritos al Mundial siguen siendo los mismos, los que han ganado las Copas del Mundo. Esos son los favoritos. Y después los demás son aspirantes a meterse en ese grupo selecto de campeones del mundo. Siempre los favoritos son los que tienen la Copa del Mundo en su escudo”, manifestó.

En relación con las nuevas reglas que serán puestas a prueba durante el certamen, el colombiano prefirió esperar para evaluar sus resultados.

“Vamos a mirarlas en el Mundial a ver cómo les va. Es un experimento. Siempre tratan de que haya menos injusticias en el fútbol, pero siempre buscan la forma de ayudar a los grandes y perjudicar a los chiquitos. Eso va a pasar siempre en el fútbol”, comentó.

Por último, expresó sus dudas sobre algunas de las nuevas conductas que deberán seguir los futbolistas dentro del terreno de juego y lamentó que, a su juicio, se esté modificando demasiado la esencia del deporte.

“Están tratando, en esta época, de cambiar mucho el fútbol. Y el fútbol hay que dejar que se exprese sólo en la cancha, con las emociones, con las celebraciones, con lo que se dicen unos contra otros. No sé, a mí me gustaba más el fútbol de antes. Vamos a ver este Mundial, a ver qué es lo que va a pasar”, concluyó Asprilla a Flaschcore .

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