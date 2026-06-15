Gianluca Lapadula ya tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Universitario de Deportes y solo resta que el club haga oficial su presentación para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Mientras tanto, el delantero italo-peruano continúa enfocándose en su preparación física.

A pocos días de su esperado arribo a Lima, el atacante de 36 años sorprendió a los hinchas con una publicación en sus redes sociales. En el material compartido se le observa realizando intensas sesiones de entrenamiento pese a encontrarse de vacaciones.

Lapadula llevó a cabo estos trabajos en las instalaciones del US Città di Fasano, institución que milita en la Serie D de Italia. El objetivo del futbolista sería mantenerse en óptimas condiciones antes de iniciar esta nueva etapa en el fútbol peruano.

Junto al video, el exdelantero del Spezia dejó un mensaje en el que destacó la posibilidad de seguir trabajando durante su periodo de descanso. Asimismo, agradeció al club italiano por facilitarle el uso de sus instalaciones.

“Estar de vacaciones y poder entrenar en el campo... Gracias a la ciudad de Fassano, EE. UU., por su disponibilidad”, escribió Lapadula a través de su cuenta oficial de Instagram.

Referentes de la U opinan sobre Lapadula

Mientras crece la expectativa por su llegada a Universitario, algunos integrantes del plantel crema fueron consultados sobre el posible fichaje del atacante de la selección peruana. Uno de ellos fue Williams Riveros.

El defensor paraguayo señaló que no tiene conocimiento sobre el estado de las negociaciones; sin embargo, resaltó que la incorporación de un futbolista con la experiencia y calidad de Lapadula le aportaría una importante cuota de jerarquía al equipo. “La verdad no estoy enterado de nada. Pero sería buenísimo que esté; un jugador como él que llegue al club daría muchísima jerarquía, así que ojalá que se dé”, comentó.

Por su parte, Matías Di Benedetto indicó que dentro del plantel tampoco manejan información oficial sobre la operación, aunque reconoció las condiciones del delantero italo-peruano. “Nosotros no sabemos nada, obviamente que sé eso por rumores, pero todos sabemos la calidad que tiene, la jerarquía, seguramente nos vendrá a ayudar y ojalá le vaya muy bien”, manifestó el zaguero argentino.

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