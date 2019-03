Holanda vs. Alemania EN VIVO: canales de TV para VER EN DIRECTO las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

Holanda y Alemania juegan EN VIVO hoy, 24 de marzo, desde las 2:45 pm .en el Amsterdam Arena por la fecha 2del Grupo C de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. El partido será transmitido vía DirecTV Sports y si quieres ver fútbol en directo online desde tu celular, te mostramos las plataformas correspondientes para seguir a detalle el compromiso internacional.

Depor te trae la mejor información del fútbol internacional como el Holanda vs. Alemania , que se enfrentan en el partido más atractivo del fin de semana con el objetivo de clasificar a la Eurocopa 2020. De esta manera, no te pierdas los goles, videos, jugadas polémicas, estadísticas y tabla de posiciones de las eliminatorias europeas.

A pesar de ganar 4-0 a Bielorrusia en la primera fecha, Holanda no se siente favorita de cara al duelo del domingo ante la atribulada Alemania por la eliminatoria para la Eurocopa 2020 , dijo su capitán Virgil van Dijk.

Holanda venció 3-0 en casa al conjunto germano en octubre del año pasado y se recuperó de una desventaja de dos goles para lograr un empate 2-2 en Gelsenkirchen un mes más tarde y así ganar un lugar en la etapa final de la Liga de Naciones.

El momento contrastante por el que pasan ambos equipos quedó de manifiesto esta semana, cuando Holanda venció a Bielorrusia 4-0 en Rotterdam el jueves por el Grupo C de la eliminatoria y Alemania solo empató un día antes 1-1 en casa ante Serbia en un amistoso.

"Parece que los alemanes todavía están en una fase de construcción, pero no se olviden que el equipo holandés también está pasando por el mismo proceso", dijo Van Dijk en la víspera del partido en el Amsterdam Arena.

"Los alemanes aún tienen jugadores fantásticos. Nosotros también pasamos por una mala racha, donde las cosas no nos salieron bien", agregó Van Dijk, refiriéndose al fracaso de su selección en llegar a la Eurocopa 2016 en Francia y al Mundial del año pasado en Rusia.

"Esa no fue una buena etapa. Pero debemos preocuparnos por nosotros mismos y no por Alemania. No creo que seamos favoritos, eso lo deben decidir los medios de comunicación", agregó.

"Por momentos jugamos muy bien al fútbol, pero podemos y debemos estar mucho mejor el domingo", dijo Van Dijk. "Hubo momentos en que no presionamos y perdimos el balón. Contra Alemania esperamos un partido completamente diferente y todos lo sabemos".

Holanda vs. Alemania: alineaciones posibles

Holanda : Jasper Cillessen, Hans Hateboer, Virgil Van Dijk, Matthijs De Ligt, Daley Blind, Marten De Roon, Frenkie de Jong, Girginio Wijnaldum, Steven Bergwijn, Memphis Depay y Ryan Babel.



Alemania : Manuel Neuer, Antonio Rudiger, Nicklas Sule, Matthias Ginter, Lukas Klostermann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Marcel Halstenberg, Serge Gnabry, Marco Reus y Leroy Sane.

Canales para ver el Holanda vs. Alemania en vivo

Argentina: DirecTV Sports

Australia: Optus Sport

Brasil: TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DirecTV Sports

Italia: Rete 4

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos: NPO 1

Perú: DirecTV Sports

España: Cuatro

Reino Unido: Sky Sports Premier League, SKY GO Extra

Estados Unidos: Univisión NOW, Univisión Deportes, UniMás

Uruguay: DirecTV Play Deportes



Horarios en el mundo para ver el Holanda vs Alemania

México: 1:45 pm

Perú: 2:45 pm

Ecuador: 2:45 pm

Colombia: 2:45 pm

Venezuela: 3:45 pm

Bolivia: 3:45 pm

Argentina: 4:45 pm

Chile: 4:45 pm

Paraguay: 4:45 pm

Uruguay: 4:45 pm

Brasil: 5:45 pm

Reino Unido: 7:45 pm

España: 8:45 pm

Japón: 4:45 am. (25 de marzo)