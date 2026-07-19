La gran final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 ya está aquí: España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en el Estadio New York–New Jersey (MetLife Stadium), en East Rutherford, para definir al nuevo campeón del mundo. Si vives en Estados Unidos, México o cualquier parte de Latinoamérica, es clave saber a qué hora se juega el decisivo partido en tu ciudad y cómo se podrá ver el juego EN VIVO sin perderte ni un minuto.
Horario de la final del Mundial 2026: España vs. Argentina EN VIVO hoy
|Región / País
|Ciudad / Zona de referencia
|Hora local del partido*
|Costa Este de Estados Unidos
|Nueva York, Miami (ET)
|14:00 / 2:00 p.m.
|Zona Central de Estados Unidos
|Chicago, Dallas (CT)
|13:00 / 1:00 p.m.
|Zona Montaña de Estados Unidos
|Denver, Phoenix (MT)
|12:00 / 12:00 p.m.
|Costa Oeste de Estados Unidos
|Los Ángeles, Seattle (PT)
|11:00 / 11:00 a.m.
|México (zona centro)
|CDMX, Guadalajara, Monterrey
|13:00 / 1:00 p.m.
|Colombia
|Bogotá
|14:00 / 2:00 p.m.
|Perú
|Lima
|14:00 / 2:00 p.m.
|Ecuador
|Quito
|14:00 / 2:00 p.m.
|Chile
|Santiago
|15:00 / 3:00 p.m.
|Bolivia
|La Paz
|15:00 / 3:00 p.m.
|Venezuela
|Caracas
|15:00 / 3:00 p.m.
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00 / 4:00 p.m.
|Brasil
|Brasilia
|16:00 / 4:00 p.m.
|Uruguay
|Montevideo
|16:00 / 4:00 p.m.
|Paraguay
|Asunción
|16:00 / 4:00 p.m.
|España (peninsular)
|Madrid
|21:00 / 9:00 p.m.
* La hora corresponde al inicio del partido de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
La antesala del enfrentamiento contará con una ceremonia de clausura que iniciará 90 minutos antes del pitazo inicial (13:30 horas de Miami/Este de EE. UU.) con shows de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini y Jennifer Hudson, así como apariciones de Tom Cruise, Nicole Scherzinger y iShowSpeed. Además, por primera vez se implementará un espectáculo de medio tiempo con estrellas globales como Shakira, Burnaboy, Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dadamel (director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar), la orquesta infantil PS22 Chorus y Coldplay.