Guía completa de horarios para seguir el choque de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Verifique la hora exacta del partido en Estados Unidos, México y toda Latinoamérica. | Crédito: @fifaworldcup / Instagram / Composición Depor
Guía completa de horarios para seguir el choque de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Verifique la hora exacta del partido en Estados Unidos, México y toda Latinoamérica. | Crédito: @fifaworldcup / Instagram / Composición Depor

La gran final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 ya está aquí: España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en el Estadio New York–New Jersey (MetLife Stadium), en East Rutherford, para definir al nuevo campeón del mundo. Si vives en Estados Unidos, México o cualquier parte de Latinoamérica, es clave saber a qué hora se juega el decisivo partido en tu ciudad y cómo se podrá ver el juego EN VIVO sin perderte ni un minuto.

MiTelefe transmite la final entre Argentina vs España por el Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. (Foto: Composición Mag)
MiTelefe transmite la final entre Argentina vs España por el Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. (Foto: Composición Mag)

Horario de la final del Mundial 2026: España vs. Argentina EN VIVO hoy

Región / PaísCiudad / Zona de referenciaHora local del partido*
Costa Este de Estados UnidosNueva York, Miami (ET)14:00 / 2:00 p.m.
Zona Central de Estados UnidosChicago, Dallas (CT)13:00 / 1:00 p.m.
Zona Montaña de Estados UnidosDenver, Phoenix (MT)12:00 / 12:00 p.m.
Costa Oeste de Estados UnidosLos Ángeles, Seattle (PT)11:00 / 11:00 a.m.
México (zona centro)CDMX, Guadalajara, Monterrey13:00 / 1:00 p.m.
ColombiaBogotá14:00 / 2:00 p.m.
PerúLima14:00 / 2:00 p.m.
EcuadorQuito14:00 / 2:00 p.m.
ChileSantiago15:00 / 3:00 p.m.
BoliviaLa Paz15:00 / 3:00 p.m.
VenezuelaCaracas15:00 / 3:00 p.m.
ArgentinaBuenos Aires16:00 / 4:00 p.m.
BrasilBrasilia16:00 / 4:00 p.m.
UruguayMontevideo16:00 / 4:00 p.m.
ParaguayAsunción16:00 / 4:00 p.m.
España (peninsular)Madrid21:00 / 9:00 p.m.

* La hora corresponde al inicio del partido de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Conoce dónde se juega el partido final entre Argentina vs. España por la Copa Mundial 2026. (Foto: Depor)
Conoce dónde se juega el partido final entre Argentina vs. España por la Copa Mundial 2026. (Foto: Depor)

La antesala del enfrentamiento contará con una ceremonia de clausura que iniciará 90 minutos antes del pitazo inicial (13:30 horas de Miami/Este de EE. UU.) con shows de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini y Jennifer Hudson, así como apariciones de Tom Cruise, Nicole Scherzinger y iShowSpeed. Además, por primera vez se implementará un espectáculo de medio tiempo con estrellas globales como Shakira, Burnaboy, Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dadamel (director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar), la orquesta infantil PS22 Chorus y Coldplay.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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