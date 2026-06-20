La ciudad de Cutral Co, en la provincia argentina de Neuquén, inauguró la estatua de Lionel Messi más alta del mundo. El monumento fue presentado oficialmente en una ceremonia que reunió a autoridades locales, vecinos y aficionados al fútbol.

La imponente escultura mide 26 metros de altura y está ubicada a un costado de la Ruta Nacional 22, una de las principales vías de acceso de la región. Con ello, se convierte en un nuevo atractivo turístico para la ciudad.

La obra fue realizada por el artista local Aldo Beroisa, quien lideró el proyecto para rendir homenaje al capitán de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022.

La estructura fue construida con una base de acero y revestimiento de hormigón, permitiendo alcanzar una altura que la convierte en la representación de Messi más grande del planeta.

Con sus 26 metros, el monumento supera a la estatua de Lionel Messi ubicada en India, que mide 21 metros y hasta ahora era considerada la más alta dedicada al astro argentino.

Las autoridades de Cutral Co señalaron que esta iniciativa busca fortalecer el turismo y posicionar a la ciudad como un punto de referencia para los seguidores del fútbol y quienes visitan la provincia de Neuquén.

La inauguración de la estatua se suma a los múltiples homenajes que ha recibido Lionel Messi tras conquistar el Mundial de Qatar 2022, consolidando su legado como una de las mayores leyendas en la historia del deporte.

Finalmente, Lionel Messi continúa ampliando su legado con la selección argentina. El capitán suma 16 goles en la historia de los Mundiales, consolidándose como el máximo anotador de la Albiceleste en la Copa del Mundo. Ahora, buscará aumentar esa cifra este lunes, cuando Argentina enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

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