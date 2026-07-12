Jude Bellingham fue el protagonista de la clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026, pero también dio de qué hablar fuera del terreno de juego. El mediocampista del Real Madrid respondió a las declaraciones de Thomas Tuchel, entrenador de la selección inglesa, quien cuestionó el rendimiento mostrado por los ‘Three Lions’ frente a Noruega pese a conseguir el boleto a la siguiente ronda.

Luego del encuentro, Bellingham fue consultado por los comentarios del técnico alemán, quien consideró que Inglaterra no había mostrado la intensidad ni el fútbol esperados pese a conseguir el boleto a la siguiente ronda. Sin rodeos, el mediocampista aseguró que las críticas no reflejan la realidad de una Copa del Mundo y dejó en claro que lo importante en estas instancias es seguir avanzando.

“No sabe cómo es un Mundial. En esta clase de torneos no siempre puedes jugar bonito. Lo importante es competir, adaptarte a cada rival y encontrar la manera de ganar”, señaló Bellingham.

El futbolista de 23 años también destacó el esfuerzo realizado por todo el plantel inglés durante el compromiso frente a Noruega. Según explicó, el equipo tuvo que afrontar un partido muy exigente ante un rival que planteó un encuentro físico y que complicó varios pasajes del duelo, por lo que consideró injustas las críticas recibidas.

Además, Bellingham remarcó que Inglaterra ha demostrado personalidad a lo largo del Mundial 2026 y que el grupo mantiene intacta la confianza de cara a las semifinales. El volante aseguró que el objetivo es seguir creciendo partido a partido y que la prioridad siempre será conseguir la clasificación, más allá del estilo de juego.

Con el boleto a semifinales ya asegurado, Inglaterra ahora centra toda su atención en el próximo desafío del Mundial 2026. El equipo de Tuchel buscará dar un nuevo paso hacia la final, mientras Bellingham continúa consolidándose como uno de los líderes de una generación que sueña con devolver a los ingleses a lo más alto del fútbol mundial.

¿Cuándo volverá a jugar Inglaterra por el Mundial 2026?

Inglaterra volverá a jugar el miércoles 15 de julio por las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará a Argentina tras eliminar a Noruega en cuartos de final. Argentina, por su parte, avanzó luego de vencer a Suiza. El partido se disputará en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), en Atlanta. Si Inglaterra vence a Argentina, jugará la final del Mundial el domingo 19 de julio ante el ganador de la semifinal entre Francia y España. Si pierde, disputará el encuentro por el tercer puesto el sábado 18 de julio.

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