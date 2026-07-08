El plantel de Alianza Lima continúa trabajando para llegar en óptimas condiciones al arranque del Torneo Clausura, con el objetivo de revalidar lo que hicieron en el Apertura y asegúrese el título de la Liga 1. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el pueblo blanquiazul, pues en las últimas horas se confirmó la baja de un titular indiscutible dentro del esquema de Pablo Guede y que se perderá por lo menos las dos primeras jornadas del segundo certamen del año.

Según informaron en el programa Modo Fútbol, se trata de Renzo Garcés, quien debido a un accidente doméstico sufrió una lesión en uno de sus dedos meñiques –no especificaron de que pie– y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica. Aparentemente no habría sido algo sencillo, por lo que el zaguero central no tendrá actividad dentro de las próximas dos o tres semanas.

Esto quiere decir que no podrá ser tomado en cuenta por Pablo Guede para el debut en el Torneo Clausura frente a Sport Huancayo en Matute, pactado para el domingo 19 de julio, ni tampoco para la visita a Comerciantes Unidos, el domingo 26 del mismo mes. De esta manera, el entrenador deberá rearmar su bloque defensivo para estos encuentros.

Renzo Garcés tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028. (Foto: IMAGO)

Sin Garcés como alternativa para estos dos primeros compromisos por el Clausura, se espera que Guede apueste por Gianfranco Chávez como su sustituto. No es una baja menor, pues tal como lo demostró a lo largo de la primera parte de la temporada, Renzo ha demostrado ser el mejor central del equipo y uno de los menores futbolistas del plantel.

Por otro lado, antes de estrenarse contra Sport Huancayo en casa, Alianza Lima tendrá un último duelo de preparación frente a Deportivo Cali, este domingo 12 de julio a las 3:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Este será un ensayo clave para que Pablo Guede pueda analizar el presente de su equipo y ajustar algunas cosas de cara a los partidos oficiales.

Asimismo, como se sabe desde algunas semanas, a comparación de otros equipos, Alianza Lima no hará más fichajes en este mercado de pases. El único futbolista que se sumó al plantel fue Cristian Neira, quien estaba a préstamo en Atlético Grau y volvió al club por pedido expreso de Pablo Guede, quien consideró que necesitaba un mediocampista más en su plantilla. ¿Será suficiente para que los íntimos puedan llevarse el título nacional?

Renzo Garcés registra cinco goles en la Liga 1 2026. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 ante Alianza Atlético y quedar eliminado de la Copa de la Liga, Alianza Lima volverá a tener actividad de manera oficial la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el domingo 19 de julio desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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