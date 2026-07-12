Pedro Gallese volvió a pisar el estadio Alejandro Villanueva y dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas de la selección peruana. El experimentado arquero brindó declaraciones a América Deportes durante el entretiempo del amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali, luego de ser reemplazado por el guardameta panameño Alejandro Rodríguez, de 25 años.

El ‘Pulpo’ fue recibido con una ovación por parte de los aficionados que asistieron a Matute. Tras varios años sin jugar en el recinto blanquiazul, el portero nacional agradeció el cariño de la hinchada y destacó el ambiente que se vivió durante el compromiso internacional.

“Contento, feliz de haber regresado después de seis o siete años aquí a Matute. La gente me ha recibido muy bien”, señaló Gallese. Además, resaltó que Alianza Lima siempre genera un ambiente especial cuando juega como local y valoró el respaldo constante de sus seguidores.

Durante la entrevista, el arquero también habló sobre el presente de su club. Explicó que el equipo continúa con su preparación de cara al inicio de una nueva temporada y que todavía restan algunas semanas de trabajo para llegar en las mejores condiciones al comienzo de la competencia oficial.

Sin embargo, el momento más esperado llegó cuando fue consultado sobre la posibilidad de disputar una nueva Eliminatoria con la selección peruana. Gallese respondió sin titubeos y dejó en claro que aún se siente preparado para defender el arco de la ‘Bicolor’.

“Sí, claro. Físicamente estoy muy bien. Me siento con fuerza para una Eliminatoria más”, afirmó el guardameta, quien se perfila como una de las principales alternativas para seguir siendo el número uno de Perú en el próximo proceso clasificatorio.

Gallese también reconoció que seguir el Mundial 2026 desde afuera le generó sentimientos encontrados. El arquero confesó que le hubiera gustado formar parte de la máxima cita del fútbol, aunque mantiene intacta la ilusión de volver a competir en un campeonato de esa magnitud.

“Da un poco de envidia ver un campeonato tan lindo, pero seguro que vamos a regresar”, expresó con optimismo. Sus palabras reflejan la confianza que mantiene en el futuro de la selección peruana y el deseo de volver a luchar por un cupo en la próxima Copa del Mundo.

Gallese se dio un afectuoso abrazo al reencontrarse con Advíncula | (Foto: Jesús Saucedo - GEC)

Con estas declaraciones, Pedro Gallese dejó claro que todavía tiene objetivos importantes por cumplir con la camiseta de Perú. A sus 36 años, el experimentado portero considera que mantiene un gran nivel físico y espera seguir siendo una pieza clave en el camino de la ‘Bicolor’ hacia el Mundial.

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