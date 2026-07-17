La eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026 sigue siendo un golpe difícil de asimilar para jugadores e hinchas. Luego de caer por 2-1 frente a Argentina en las semifinales, uno de los primeros referentes en pronunciarse fue Jude Bellingham, quien utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje dirigido a la afición.

A sus 23 años, el mediocampista del Real Madrid volvió a asumir un papel protagónico con la selección inglesa. Junto a Harry Kane, fue uno de los líderes del plantel durante la Copa del Mundo y se convirtió en una de las principales figuras del equipo a lo largo del torneo.

Las expectativas sobre Inglaterra eran muy altas debido al nivel que había mostrado durante la competición. Sin embargo, el sueño de alcanzar la final terminó frustrado después de desperdiciar la ventaja que había conseguido en el marcador frente a la selección argentina.

Con el paso de los minutos, el conjunto dirigido por Inglaterra perdió intensidad y dejó de controlar el desarrollo del encuentro. Argentina aprovechó ese bajón futbolístico para reaccionar, remontar el resultado y quedarse con el boleto hacia la gran final.

Tras la derrota, Bellingham decidió dirigirse a los aficionados mediante su cuenta oficial de Instagram. El volante reconoció que le costó encontrar las palabras para expresar lo que sentía después de la eliminación y aseguró que un mensaje recibido por parte del piloto del equipo reflejaba exactamente el sentimiento del grupo.

Además, el futbolista agradeció el respaldo incondicional de los seguidores ingleses, tanto de quienes alentaron desde su país como de los que realizaron un gran esfuerzo económico para viajar a Estados Unidos y acompañar al equipo durante el Mundial.

En su publicación también hizo un llamado a mantener la unión que, según destacó, caracterizó a Inglaterra durante toda la campaña mundialista. Bellingham sostuvo que esa fortaleza colectiva será clave para afrontar los próximos desafíos y confió en que la selección volverá a competir por grandes objetivos.

En cuanto a su rendimiento en el torneo, el mediocampista cerró una destacada participación. Disputó los siete partidos de Inglaterra en el Mundial 2026, registró seis goles y una asistencia, consolidándose como una de las máximas figuras de la competición pese a la eliminación de los ‘Three Lions’.

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