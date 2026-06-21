España afronta un partido de máxima exigencia en la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026. Después de un empate en su estreno que dejó abierta la pelea por la clasificación, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente buscará sumar su primera victoria cuando se enfrente a Arabia Saudita este domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Con tres puntos en juego que pueden resultar decisivos para avanzar a los dieciseisavos de final, La Roja no tiene margen para otro tropiezo.

El combinado español cuenta con una plantilla repleta de talento encabezada por Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, futbolistas llamados a liderar a una generación que aspira a devolver a España al primer plano del fútbol mundial. Arabia Saudita, por su parte, intentará aprovechar cualquier oportunidad para mantenerse con vida en el torneo y dar una de las sorpresas de la fase de grupos.

Si quieres ver el partido España vs. Arabia Saudita EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, ordenador, tableta o Smart TV, TVE La 1 HD y RTVE Play serán algunas de las principales opciones disponibles para seguir la transmisión en España. A continuación, te contamos los canales, horarios y plataformas para no perderte ningún detalle de este atractivo compromiso del Mundial 2026.

TL;DR del España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

⚽ Partido: España vs. Arabia Saudita

España vs. Arabia Saudita 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 🕕 Hora en España: 18:00 horas (peninsular) / 17:00 horas (Canarias)

18:00 horas (peninsular) / 17:00 horas (Canarias) 📺 TV: TVE La 1 HD y Movistar Plus+

TVE La 1 HD y Movistar Plus+ 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España 🏟️ Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium 📍 Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

Atlanta, Georgia (Estados Unidos) ⭐ España busca su primera victoria en el Mundial 2026

🌍 Arabia Saudita quiere mantenerse en la pelea por la clasificación

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el encuentro entre España y Arabia Saudita correspondiente a la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026.

Dial 1 de Movistar Plus+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone TV

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además, la cobertura podrá complementarse mediante Movistar Plus+, operador que también ofrece los encuentros más importantes del torneo en territorio español.

Señal de TVE La 1 y RTVE Play en directo para ver el partido de España vs. Arabia Saudita, este domingo 21 de junio de 2026, por la Jornada 2 del Grupo H del Mundial. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026 en streaming?

RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre España y Arabia Saudita para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permitirá acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España con una conexión estable.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

Aplicación RTVE Play para Android

Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad

Acceso desde navegador web

Compatible con Smart TV

Compatible con Chromecast

Compatible con Android TV

Compatible con Apple TV

Compatible con tablets y ordenadores

Asimismo, los aficionados también podrán seguir el compromiso mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, plataformas que transmitirán el encuentro en directo y permitirán disfrutar de la cobertura desde múltiples dispositivos.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España vs. Arabia Saudita por la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Partido: España vs. Arabia Saudita

España vs. Arabia Saudita 🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H) 📅 Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 🕕 Hora: 18:00 horas (España peninsular) / 17:00 horas (Islas Canarias)

18:00 horas (España peninsular) / 17:00 horas (Islas Canarias) 🏟️ Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium 📍 Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

Atlanta, Georgia (Estados Unidos) 📺 TV: TVE La 1 HD y Movistar Plus+

TVE La 1 HD y Movistar Plus+ 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

España afronta una nueva prueba mundialista con la obligación de sumar tres puntos para encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final. Arabia Saudita, por su parte, intentará aprovechar cualquier oportunidad para dar uno de los golpes más importantes del Grupo H. Los aficionados españoles podrán seguir todas las emociones del encuentro EN DIRECTO y GRATIS a través de TVE La 1 HD y RTVE Play desde las 18:00 horas de este domingo 21 de junio.

España y Arabia Saudita se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del Grupo H desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)