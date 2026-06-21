La selección de España enfrenta a Arabia Saudita este domingo 21 de junio por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026. Los aficionados en Catalunya podrán seguir la transmisión EN DIRECTO mediante La 2 Cat y RTVE Play, mientras que DAZN también ofrecerá la señal online del encuentro. El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, y puede resultar decisivo para las aspiraciones de clasificación de la Roja a los dieciseisavos de final.

¿Dónde ver España vs. Arabia Saudita EN DIRECTO en Catalunya?

Los aficionados catalanes tendrán una cobertura especial a través de La 2 Cat, la desconexión territorial de RTVE para Catalunya. La señal emitirá el encuentro entre España y Arabia Saudita correspondiente a la segunda fecha del Grupo H del Mundial FIFA 2026.

Además de la televisión tradicional, los espectadores podrán seguir el partido online mediante RTVE Play, plataforma que retransmitirá el encuentro en directo desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Diales orientativos de La 2 Catalunya (La 2 Cat)

Cableoperador Dial orientativo Movistar Plus+ 2 Orange TV 202 Vodafone TV 2 Euskaltel 2 R Cable 2 Telecable 2 Agile TV 2 Tivify 2 DIGI TV 2 RTVE Play Streaming en vivo

Importante: La numeración y la versión territorial pueden variar según la zona geográfica, el modelo de descodificador, la configuración del servicio y posibles cambios realizados por cada operador. Se recomienda consultar la guía electrónica de programación (EPG) para verificar el dial exacto de La 2 Catalunya en cada plataforma.

¿Cómo ver España vs. Arabia Saudita por RTVE Play Online?

RTVE Play ofrecerá la transmisión EN DIRECTO de España vs. Arabia Saudita para los usuarios que prefieran seguir el Mundial FIFA 2026 desde internet. El servicio puede utilizarse mediante navegador web o a través de su aplicación oficial para teléfonos móviles, tabletas y televisores inteligentes.

La plataforma también incluye acceso a programas previos, análisis posteriores y contenidos especiales relacionados con la participación de la selección española en el torneo.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Apple TV

Amazon Fire TV

Chromecast

iPhone y iPad

Smartphones Android

Computadoras Windows y Mac

¿Qué otras opciones hay para ver España vs. Arabia Saudita?

Además de La 2 Cat y RTVE Play, los aficionados podrán seguir el partido mediante DAZN. La plataforma dispone de los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026 en España y ofrece cobertura completa de los 104 encuentros del torneo.

Los usuarios de DAZN podrán acceder a la señal desde teléfonos móviles, Smart TV, ordenadores, consolas de videojuegos y otros dispositivos compatibles.

¿A qué hora juega España vs. Arabia Saudita hoy?

País / Región Hora España (Madrid) 18:00 Islas Canarias 17:00 Estados Unidos ET 12:00 p.m. Estados Unidos CT 11:00 a.m. Estados Unidos MT 10:00 a.m. Estados Unidos PT 9:00 a.m.

España vs. Arabia Saudita EN DIRECTO: ficha del partido

Partido España vs. Arabia Saudita Competición Copa Mundial FIFA 2026 Fecha Domingo 21 de junio de 2026 Hora 18:00 horas de Madrid Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia Grupo H TV en Catalunya La 2 Cat Streaming RTVE Play y DAZN

Datos del Mercedes-Benz Stadium

Información Detalle Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia Capacidad 71,000 espectadores Inauguración 2017 Superficie Césped natural Torneo Mundial FIFA 2026

El Mercedes-Benz Stadium es uno de los escenarios más modernos de Estados Unidos y alberga varios encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026 gracias a su infraestructura de última generación y su capacidad para recibir grandes eventos internacionales.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el España - Arabia Saudita por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite España vs. Arabia Saudita en Catalunya?

La transmisión estará disponible por La 2 Cat.

¿Dónde ver España vs. Arabia Saudita online?

El encuentro podrá seguirse mediante RTVE Play y DAZN.

¿A qué hora juega España vs. Arabia Saudita hoy?

El partido comienza a las 18:00 horas de Madrid y a las 12:00 p.m. ET en Estados Unidos.

¿Qué es La 2 Cat?

La 2 Cat es la desconexión territorial de RTVE para Catalunya, donde se ofrecen contenidos específicos en catalán y coberturas especiales para la comunidad autónoma.

¿Dónde se juega España vs. Arabia Saudita?

El encuentro se disputa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

España y Arabia Saudita se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del Grupo H desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)