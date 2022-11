Argentina vs. Arabia Saudita se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) en el marco de la primera fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022. El encuentro se llevará a cabo este martes 22 de noviembre en el estadio Lusail y arrancará desde las 05:00 de la mañana (hora peruana), con la transmisión y narración por las señales de TyC Sports, DIRECTV, TV Pública, TNT Sports, Chilevisión, Fútbol Libre y Latina TV (Canal 2) para todos los países a nivel mundial. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.com.

La ‘Albiceleste’ arriba a la cita mundialista luego de haber concluido invicta las Eliminatorias de la Conmebol y con una racha de 36 partidos sin conocer la derrota desde 2019, la cual es ya la segunda mejor seguidilla de partidos en la historia de las selecciones absolutas.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan además a este encuentro como los vigentes campeones de la Copa América, luego de haberse alzado con el título en la edición 2021. Argentina, en tierras brasileñas, derrotaron al país anfitrión en la final con un marcador de un gol contra cero gracias al tanto de Ángel Di María.

Argentina vs. Arabia Saudita: horarios en el mundo

Perú: 05:00 AM

Argentina: 07:00 AM

Colombia: 05:00 AM

Ecuador: 05:00 AM

EE.UU.: (Miami) 05:00 AM

Bolivia: 06:00 AM

Venezuela: 06:00 AM

Chile: 07:00 AM

Brasil: 07:00 AM

Uruguay: 07:00 AM

Paraguay: 07:00 AM

No obstante, no todo ha sido color de rosa para la ‘Albiceleste’, puesto que en los últimos días se vieron forzados a realizar dos modificados en su lista de convocados tras las bajas de Joaquín Correa y Nicolás Gonzáles, quienes sufrieron lesiones de las que no han podido recuperarse.

En su lugar, Ángel Correa y Thiago Almada entraron a la convocatoria, pese a las múltiples demandas de los aficionados, quienes reclamaban que al menos unas de las plazas disponibles sea ocupada por el juvenil del Manchester United, Alejandro Garnacho.

Por su parte, Arabia Saudita llega a Qatar con la intención de complicarle la vida a sus tres rivales de grupo y, además, demostrar que el fútbol del medio oriente cuenta con un gran nivel. Los sauditas disputaron una gran eliminatorias dentro de la confereción asiática, donde culminaron como líderes de su grupo, superando a equipos como Japón y Australia que eran considerados como los favoritos.

Argentina vs. Arabia Saudita: probables alineaciones

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez. Arabia Saudí: Al. Owais; Yasir Al-Shahrani, Ali Al-Bulaihi, A. Al-Amri, S. Abdulhamid; S. Al-Faraj, A. Al-Malki, Mohamed Kanno; Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri, Firas Al-Buraikan.





