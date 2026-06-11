La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 iniciará con un despliegue artístico sin precedentes en Norteamérica que unirá a grandes superestrellas globales en sus ceremonias de apertura consecutivas a lo largo de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. El festival sonoro arrancará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde el line up musical del Mundial 2026 presentará un vibrante bloque latino liderado por J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs y Los Ángeles Azules junto a la intérprete sudafricana Tyla.

Tan solo un día después, el viernes 12 de junio, la celebración masiva se trasladará al SoFi Stadium de Los Ángeles en Estados Unidos, donde figuras internacionales de la talla de Katy Perry, Future, Anitta, LISA y Rema encenderán los motores previo al esperado partido inaugural de la selección de las barras y las estrellas contra Paraguay. Ambas producciones de vanguardia, coordinadas creativamente junto a Balich Wonder Studio, iniciarán formalmente noventa minutos antes de los compromisos oficiales para ofrecer efectos visuales a gran escala y narrativas inmersivas inspiradas en el papel picado tradicional y la identidad multicultural de cada nación anfitriona.

Si vives en cualquiera de las dos naciones mencionadas y quieres saber qué cantantes estarán en la inauguración en México y Estados Unidos para planificar tu llegada a los recintos, cuyas puertas abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial, te detallaremos el lineup musical para que no te pierdas de ni un solo instante de esta histórica propuesta de entretenimiento continental que unificará el ritmo de tres países de cara a un calendario de 104 partidos que alcanzará su punto álgido el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Line up musical de la inauguración del Mundial 2026 en México (primer partido en territorio mexicano)

La inauguración en México será el jueves 11 de junio de 2026, en el primer partido del torneo que se juega en el país (México vs. Sudáfrica por el Grupo A en el Estadio Azteca). Los artistas que FIFA ha confirmado para el show musical de la ceremonia inaugural en México son:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Line up musical de la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos (primer partido en territorio estadounidense)

Estados Unidos tendrá su propia ceremonia de apertura el viernes 12 de junio de 2026, antes del partido que se jugará en el SoFi Stadium de Los Ángeles frente a Paraguay. Los artistas confirmados para la ceremonia inaugural en Estados Unidos son:

Katy Perry

Future

Anitta

LISA (de BLACKPINK)

Rema

Tyla

FAQ: canales por país para ver la inauguración del Mundial 2026

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Estados Unidos?

La ceremonia inaugural del Mundial FIFA 2026 con la participación especial de Shakira podrá seguirse en Estados Unidos a través de Telemundo Deportes, Universo y los canales de habla inglesa FS1 (FOX Sports 1).

También estará disponible por streaming en Peacock TV, FOX One y fuboTV. FOX y Telemundo son los principales titulares de los derechos televisivos del torneo en territorio estadounidense.

TV abierta y cable: Telemundo Deportes, Universo, FS1 (FOX Sports 1)

Telemundo Deportes, Universo, FS1 (FOX Sports 1) Streaming: Peacock TV, FOX One y fuboTV

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 por Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), TUDN y TV Azteca 7.

Además, la cobertura online estará disponible mediante ViX Premium y Azteca Deportes.

TV abierta: Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve) y TV Azteca 7

Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve) y TV Azteca 7 TV de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX Premium y Azteca Deportes

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en España?

En España, la ceremonia de apertura del Mundial 2026 será emitida por TVE La 1 HD, Teledeporte, La 2 Catalunya y RTVE Catalunya. Los usuarios también podrán seguir la transmisión en línea mediante RTVE Play, mientras que DAZN Mundial y GOL Stadium ofrecerán cobertura adicional del evento. TVE y DAZN son los principales operadores del torneo en territorio español.

TV abierta: TVE La 1 HD, Teledeporte, La 2 Catalunya y RTVE Catalunya

TVE La 1 HD, Teledeporte, La 2 Catalunya y RTVE Catalunya Streaming: RTVE Play, DAZN Mundial y GOL Stadium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Argentina?

La ceremonia inaugural podrá verse por TV Pública y Telefe en señal abierta. También estará disponible mediante TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN, Flow, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

TV abierta: TV Pública y Telefe

TV Pública y Telefe TV de paga: TyC Sports, DIRECTV Sports y ESPN

TyC Sports, DIRECTV Sports y ESPN Streaming: Flow, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Colombia?

Los televidentes colombianos podrán seguir el espectáculo de apertura por Caracol TV y RCN TV. Asimismo, estará disponible en DIRECTV Sports, ESPN, Caracol Play, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

TV abierta: Caracol TV y RCN TV

Caracol TV y RCN TV TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN

DIRECTV Sports y ESPN Streaming: Caracol Play, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Chile?

La cobertura de la inauguración llegará a través de Chilevisión, canal que posee derechos para transmitir encuentros del Mundial en señal abierta. También estará disponible en DIRECTV Sports, ESPN, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

TV abierta: Chilevisión

Chilevisión TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN

DIRECTV Sports y ESPN Streaming: DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Ecuador?

TV abierta: Teleamazonas

Teleamazonas TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN

DIRECTV Sports y ESPN Streaming: DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Perú?

TV abierta: América TV

América TV TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN

DIRECTV Sports y ESPN Streaming: América tvGO, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Panamá?

TV abierta: RPC TV, TVMAX y TVN

RPC TV, TVMAX y TVN TV de paga: TiGo Sports y FOX Sports

TiGo Sports y FOX Sports Streaming: Medcom Go

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Venezuela?

TV abierta: Televen

Televen TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN

DIRECTV Sports y ESPN Streaming: DGO y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Uruguay?

TV abierta: Canal 5

Canal 5 TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN

DIRECTV Sports y ESPN Streaming: Antel TV, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Bolivia?

TV abierta: Unitel y Red Uno

Unitel y Red Uno TV de paga: TiGo Sports

TiGo Sports Streaming: Entel TV

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en República Dominicana?

TV abierta y cable: CDN Deportes y PIO Deportes

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Costa Rica?

TV abierta: Teletica

Teletica TV de paga: FOX Sports y Canal FOX One

FOX Sports y Canal FOX One Streaming: TiGo Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Honduras?

TV abierta: Televicentro

Televicentro TV de paga: FOX Sports y Canal FOX One

FOX Sports y Canal FOX One Streaming: TiGo Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Guatemala?

TV abierta: Albavisión

Albavisión TV de paga: FOX Sports y Canal FOX One

FOX Sports y Canal FOX One Streaming: TiGo Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Brasil?

TV abierta: Globo y SBT

Globo y SBT Streaming: CazéTV y N Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Nicaragua?

TV de paga: FOX Sports y Canal FOX

FOX Sports y Canal FOX Streaming: TiGo Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Paraguay?

TV abierta: Trece, GEN y Unicanal

Trece, GEN y Unicanal Streaming y TV de paga: TiGo Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en El Salvador?

TV abierta: TCS

TCS TV de paga: FOX Sports

FOX Sports Streaming: TiGo Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Puerto Rico?

TV abierta y cable: Telemundo Deportes y FOX Sports 1

Telemundo Deportes y FOX Sports 1 Streaming: Canal FOX One

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Cuba?

La señal estatal cubana será la encargada de llevar a los hogares la ceremonia inaugural del Mundial FIFA 2026 y el esperado espectáculo encabezado por Shakira.

TV abierta: Tele Rebelde

FAQ: Lista de canales TV y streaming para ver la inauguración del Mundial 2026

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en México?

Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas y TUDN.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 por internet?

ViX Plus, Peacock TV, fubo TV, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Caracol Play y otras plataformas según cada país.

¿A qué hora empieza la ceremonia inaugural?

A las 11:30 a.m. de México, 12:30 p.m. de Perú y Colombia, 1:30 p.m. de Chile y 2:30 p.m. de Argentina.

¿Quiénes actuarán en el espectáculo inaugural?

Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

¿Dónde se realizará la inauguración?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.