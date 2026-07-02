Lionel Scaloni volvió a protagonizar un momento llamativo en la antesala de un partido de Argentina en el Mundial 2026. Esta vez, el entrenador de la ‘Albiceleste’ se reencontró con Germán Denis, exdelantero de Universitario, durante la conferencia de prensa previa al duelo frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

El seleccionador argentino ya había tenido encuentros especiales con figuras del fútbol y del periodismo en las salas de prensa del torneo, como Martín Palermo y el histórico comunicador Enrique Macaya Márquez. En esta oportunidad, el turno fue para Denis, quien asistió como enviado de un medio italiano.

Apenas lo vio ingresar, Scaloni lo recibió con una broma y recordó la amistad que los une desde su etapa en el fútbol italiano, cuando ambos coincidieron en Bérgamo.

“Vienen todos, perdón que te diga Gordo. Me daba de comer en la casa en Bérgamo. ¿Trabajas para una cadena italiana? Hace en italiano y respondo como pueda. Te quiero mucho, a Natalia, sus hijas. Lo quiero mucho. Íbamos a comer milanesas. Te respondo en español”, comentó entre risas el técnico argentino.

Luego del saludo, Germán Denis le consultó sobre la ausencia de Italia en el Mundial 2026 y cuál era su análisis sobre el presente de la selección europea.

GERMÁN DENIS HIZO EMOCIONAR A SCALONI 🥲 🇦🇷



El ex delantero argentino, Germán Denis, le hizo una pregunta a Lionel Scaloni y generó muchos recuerdos en el entrenador de la Selección.



👉 Ah, el 'Tanque' le hizo ula pregunta en ITALIANO.#TNTSportsMundial pic.twitter.com/E5iBK59vLP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 2, 2026

Scaloni evitó profundizar en las causas de la eliminación de la ‘Azzurra’, aunque destacó la tradición futbolística del país y se mostró confiado en que volverá a competir al máximo nivel.

“La razón exacta no la tengo, pero no le daría muchas vueltas. Italia tiene una cultura futbolística increíble, deben seguir respetando eso. Cada país tiene su cultura y eso los ha llevado a ser potencias mundiales”.

El entrenador también resaltó el vínculo histórico entre argentinos e italianos y expresó su deseo de volver a ver a Italia en una Copa del Mundo.

“Apreciamos a Italia, en Argentina todos tenemos raíces italianas, ojalá vuelvan. Si ellos se dan cuenta de que son muy buenos volverán a estar”, sentenció.

Más allá de ese intercambio, Scaloni centró su atención en el compromiso que sostendrá Argentina frente a Cabo Verde, una de las selecciones revelación del torneo. El técnico dejó claro que no espera un partido sencillo y valoró el rendimiento mostrado por su rival.

“Estamos bien. Lógicamente ilusionados. Hay un rival que hay que enfrentar, que ha hecho bien las cosas. El margen se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve y lo tenemos en cuenta. Nos agarra en un buen momento. Pero esto es fútbol. Hay partidos muy parejos y reñidos. No va a ser fácil. Esa es la realidad”.

Finalmente, destacó las principales virtudes del conjunto africano y aseguró que su clasificación no fue producto de la casualidad.

“Cabo Verde no perdió, se defendió bien y sale bien de contra. Tiene jugadores de buen pie. Pasaron ellos y no nos sorprende, no están de casualidad”.

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