El defensor suizo Manuel Akanji no ocultó su molestia tras la eliminación de su selección frente a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El zaguero analizó lo sucedido luego del encuentro y apuntó directamente contra el arbitraje, al considerar que hubo decisiones que perjudicaron a su equipo. Sus declaraciones generaron repercusión por la dureza de sus críticas.

Akanji cuestionó el criterio empleado por el juez durante el compromiso y aseguró que Argentina fue favorecida en el aspecto disciplinario. Según el defensor, hubo varias infracciones que merecían sanción, pero no fueron castigadas. Esa situación, afirmó, terminó generando frustración dentro del plantel suizo.

“No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos. Luego, por el incidente de Breel (Embolo), sí que recibió una amarilla. Pero incluso con diez hombres, hicimos lo que pudimos. Por supuesto, Breel es una pieza fundamental de este equipo; lo apoyamos incondicionalmente”, añadió.

El central también destacó el enorme desgaste físico que realizó Suiza tras quedarse con un futbolista menos. Pese a la inferioridad numérica, aseguró que el equipo nunca dejó de competir y luchó hasta el pitazo final. Consideró que el grupo respondió con carácter en un escenario muy complicado.

Para Akanji, la expulsión de Breel Embolo cambió por completo el desarrollo del partido. Explicó que el equipo tuvo que modificar su planteamiento para intentar sostener el resultado. Aun así, resaltó que sus compañeros mantuvieron la intensidad y el compromiso en todo momento.

"NINGUNA DE SUS SIMULACIONES FUE SANCIONADA" 🗣️🇨🇭



Manuel Akanji fue crítico con el arbitraje de João Pinheiro tras la eliminación ante Argentina.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lBSJHxNS6m — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

El defensor fue enfático al respaldar a Embolo después de la polémica tarjeta roja. Dejó claro que el delantero cuenta con el apoyo absoluto del vestuario y que nadie lo responsabiliza por la eliminación. El grupo, afirmó, permanece unido pese al duro golpe sufrido.

Más allá de la derrota, Akanji valoró la actitud mostrada por Suiza frente a una de las selecciones más fuertes del torneo. Consideró que el equipo estuvo a la altura del desafío y que nunca bajó los brazos. Esa entrega, señaló, es un aspecto positivo para el futuro.

El zaguero también reconoció que la eliminación deja una enorme tristeza en todo el plantel. Sin embargo, insistió en que se van con la conciencia tranquila por el esfuerzo realizado durante el encuentro. A su juicio, el desenlace pudo haber sido distinto en otras circunstancias.

Las palabras del futbolista se suman a las críticas expresadas por otros integrantes de la selección suiza tras el compromiso. Varios de ellos manifestaron su desacuerdo con algunas decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del duelo. El tema sigue generando debate después del pitazo final.

Con esta derrota, Suiza puso fin a su participación en el Mundial 2026 en la instancia de cuartos de final. Argentina, por su parte, selló su clasificación a las semifinales y continúa en carrera por conquistar un nuevo título. El encuentro dejó emociones, polémicas y declaraciones que siguen dando de qué hablar.

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