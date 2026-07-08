La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 no solo está encendida en el presente, sino que también está reescribiendo la historia de la Copa del Mundo. Con el torneo ya instalado en la ronda de cuartos de final, Lionel Messi se mantiene como el máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 tantos, una cifra que logró ampliar tras su gol en los octavos de final frente a Egipto. El capitán argentino no solo lidera la tabla de artilleros de esta edición, sino que además sigue agrandando una marca que ya le pertenece en solitario.

Detrás del ‘10’ de Argentina aparece Kylian Mbappé, quien continúa como su principal perseguidor en la clasificación histórica. El delantero francés llegó a 19 goles en Copas del Mundo y quedó a solo dos de Messi, manteniéndose como la gran amenaza para el récord del rosarino en esta misma edición del torneo. La proyección del atacante galo es enorme, sobre todo porque todavía sigue en carrera con Francia y continúa firmando números impresionantes a nivel mundialista.

Con ese panorama, la tabla histórica de goleadores de los Mundiales tiene ahora a Messi en lo más alto con 21, seguido por Mbappé con 19. Más atrás aparecen nombres legendarios como Miroslav Klose, que quedó con 16 tantos, y Ronaldo Nazário, que figura con 15. El top de esta clasificación lo completan Gerd Müller con 14, además de Just Fontaine y Pelé, ambos con 13 anotaciones en la historia del certamen.

Otro nombre que empieza a tomar protagonismo en esta tabla es Harry Kane. El delantero de Inglaterra suma 12 goles mundialistas y ya se metió entre los artilleros más importantes en la historia de la competición. Si logra seguir marcando en esta Copa del Mundo, el atacante inglés podría acercarse a Pelé y Fontaine, e incluso empezar a mirar de cerca a Ronaldo y Klose en el listado general.

En cuanto a la edición 2026, Messi también lidera la tabla de goleadores del torneo con 8 goles, por delante de Mbappé y Erling Haaland, ambos con 7, mientras que Kane aparece con 6. Es decir, los mismos nombres que pelean por la Bota de Oro también están impactando de lleno en la clasificación histórica, lo que convierte a esta Copa del Mundo en una de las más determinantes de los últimos tiempos en materia de registros individuales.

La ventaja de Messi no solo radica en la cantidad de goles, sino también en el momento en que los está marcando. El argentino ha sido decisivo en las rondas eliminatorias y volvió a aparecer en un cruce clave para mantener con vida a la ‘Albiceleste’. Mbappé, por su parte, también sigue en competencia y eso hace que la carrera por el primer lugar histórico todavía no esté completamente cerrada. Todo dependerá de lo que ocurra en los cuartos de final y, sobre todo, de quién logre seguir avanzando hacia semifinales.

Además, el formato ampliado del Mundial 2026 ha permitido que los equipos que llegan a instancias decisivas disputen más partidos, lo que abre una ventana mayor para que varios cracks sigan inflando sus números. Eso explica por qué esta edición está siendo tan agresiva con los registros históricos y por qué futbolistas como Messi, Mbappé, Kane o Haaland siguen teniendo margen para modificar el orden de la tabla antes del cierre del campeonato.

Máximos goleadores de los Mundiales:

País Futbolista Goles Partidos jugados Argentina Lionel Messi 21 31 Francia Kylian Mbappé 19 17 Alemania Miroslav Klose 16 24 Brasil Ronaldo Nazário 15 19 Alemania Gerd Müller 14 13 Francia Just Fontaine 13 6 Inglaterra Harry Kane 13 15 Brasil Pelé 12 14

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