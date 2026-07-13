La tabla histórica de máximos goleadores de la Copa del Mundo vive una transformación inédita durante el Mundial 2026. Tras más de una década con el alemán Miroslav Klose como líder absoluto, Lionel Messi logró romper ese récord y ahora encabeza el listado histórico, mientras Kylian Mbappé y Harry Kane siguen escalando posiciones con el torneo todavía en disputa. Las semifinales representan una nueva oportunidad para que las tres figuras aumenten sus registros y sigan escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar los 21 tantos entre las ediciones de 2006 y 2026. El capitán argentino superó la marca de Klose (16) gracias a una sobresaliente actuación en la presente Copa del Mundo y ahora busca ampliar aún más su ventaja con Argentina instalada en las semifinales, donde todavía tendrá al menos un partido más por disputar –dos, si contamos una hipotética final o el partido por el tercer puesto–.

Muy cerca aparece Kylian Mbappé, quien suma 20 goles mundialistas y continúa protagonizando una espectacular persecución sobre Messi. El delantero francés ha convertido esa cifra en apenas tres ediciones (2018, 2022 y 2026), consolidándose como uno de los futbolistas con mejor promedio goleador en la historia del torneo. Francia también sigue en carrera por el título, por lo que el atacante aún tiene margen para seguir aumentando su cuenta.

Harry Kane también mantiene viva la ilusión de seguir escalando en este prestigioso ranking. El capitán inglés acumula 14 goles en los Mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026, igualando la cifra del legendario Gerd Müller. Con Inglaterra clasificada a las semifinales, el delantero del Bayern Múnich podría acercarse a Ronaldo Nazário y Miroslav Klose antes del cierre del campeonato.

Lionel Messi lleva ocho goles con Argentina en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Detrás de los actuales protagonistas aparecen nombres que marcaron distintas épocas. Miroslav Klose permanece tercero con 16 anotaciones, seguido por el brasileño Ronaldo Nazário con 15. Ambos dominaron la clasificación durante años gracias a sus brillantes actuaciones con Alemania y Brasil, respectivamente, dejando registros que parecían inalcanzables hasta la irrupción de Messi y Mbappé.

El sexto lugar es compartido por Gerd Müller y Harry Kane, ambos con 14 goles. Más abajo figura el francés Just Fontaine con 13 tantos, una marca extraordinaria considerando que todos fueron anotados en Suecia 1958, edición en la que estableció el récord de más goles en un solo Mundial, una cifra que permanece vigente hasta la actualidad.

Otro integrante ilustre del listado es Pelé, autor de 12 goles en cuatro Copas del Mundo y tricampeón con Brasil. El brasileño es seguido por Jürgen Klinsmann (11) y Sándor Kocsis (11), quienes también dejaron una huella imborrable gracias a sus destacadas actuaciones con Alemania y Hungría, respectivamente. Todos ellos integran el selecto grupo de futbolistas que alcanzaron el doble dígito de anotaciones en la máxima cita del fútbol.

A diferencia de las leyendas retiradas, Messi, Mbappé y Kane aún tienen la posibilidad de mejorar sus números durante este Mundial 2026. Los tres permanecen con vida en el torneo y, dependiendo de sus resultados en semifinales, podrían disputar hasta dos encuentros más, entre la final y el partido por el tercer puesto. Eso convierte a esta clasificación en una de las historias más atractivas del desenlace de la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé está disputando su tercera Copa del Mundo con Francia. (Foto: AFP)

Máximos goleadores de los Mundiales:

País Futbolista Goles Partidos jugados Argentina Lionel Messi 21 32 Francia Kylian Mbappé 20 20 Alemania Miroslav Klose 16 24 Brasil Ronaldo Nazário 15 19 Alemania Gerd Müller 14 13 Inglaterra Harry Kane 14 17 Francia Just Fontaine 13 6 Brasil Pelé 12 14

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