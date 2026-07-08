La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 entra en su tramo más apasionante. Con los octavos de final ya resueltos y los cuartos a la vuelta de la esquina, la tabla de goleadores tiene a Lionel Messi como líder en solitario con 8 tantos, luego de su gol en la clasificación de Argentina ante Egipto. El capitán de la ‘Albiceleste’ volvió a aparecer en un momento decisivo y tomó ventaja en una lucha individual que está más apretada que nunca.

Detrás del astro argentino aparece Kylian Mbappé, que suma 7 goles y se mantiene como el perseguidor más cercano. El delantero francés volvió a ser determinante en la clasificación de su selección y sigue metido de lleno en la pelea por terminar como máximo artillero del certamen. A su lado también está Erling Haaland, otro de los grandes nombres de esta Copa del Mundo, que igualmente alcanzó los 7 tantos y mantiene viva la ilusión de Noruega en el torneo.

Un escalón más abajo se ubica Harry Kane, quien continúa al acecho con 6 anotaciones. El goleador de Inglaterra ha sido clave para el avance de los ‘Three Lions’ y todavía tiene margen para seguir escalando en la tabla si logra marcar en los cuartos de final. El delantero inglés no solo pelea por la Bota de Oro de este Mundial, sino que también sigue aumentando su legado en la historia de las Copas del Mundo.

La tabla no se corta ahí. Entre los perseguidores también destacan nombres como Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal y Vinícius Júnior, todos con 4 goles, todavía con opciones matemáticas de acercarse a la cima si tienen una gran recta final. Sin embargo, por el contexto actual del torneo, la sensación es que la pelea principal está concentrada en el póker de cracks que encabezan la clasificación: Messi, Mbappé, Haaland y Kane.

Más allá del premio individual, lo llamativo de esta edición del Mundial es que varios de los grandes candidatos han respondido con goles en la fase decisiva. Messi lidera con autoridad, Mbappé sostiene su amenaza constante, Haaland ha sido el sostén ofensivo de Noruega y Kane mantiene a Inglaterra en carrera. Es decir, no solo se trata de una lucha estadística, sino de delanteros que están marcando diferencias reales en partidos de eliminación directa.

La expectativa ahora pasa por lo que ocurra en los cuartos de final, donde varios de estos nombres volverán a estar cara a cara con la presión de una instancia límite. Cada gol puede cambiar por completo el orden de la tabla y, en un torneo tan parejo, no se descarta que la Bota de Oro termine definiéndose en semifinales o incluso en la gran final. Por ahora, el que tiene la ventaja es Messi, pero todavía queda bastante Mundial por jugarse.

Con este panorama, la pelea por el máximo artillero del Mundial 2026 promete ser uno de los grandes atractivos del cierre del torneo. Lionel Messi llega a los cuartos como líder, aunque con Mbappé, Haaland y Kane respirándole en la nuca. La mesa está servida para una definición de lujo entre algunos de los mejores delanteros del planeta, todos con la mira puesta no solo en la Copa del Mundo, sino también en el premio al mejor goleador del campeonato.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi – 8 goles Kylian Mbappé - 7 goles Erling Haaland - 7 goles Harry Kane - 6 goles Ousmane Dembelé - 4 goles Vinícius Júnior - 4 goles Jude Bellingham - 4 goles Ousmane Dembelé - 4 goles Julián Quiñones - 4 goles Ismaila Sarr - 4 goles

La tabla se actualizará conforme avancen los partidos del Mundial 2026 y se registren nuevos goleadores en el torneo.

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