Una polémica fiesta realizaron los jugadores de la selección de México el pasado 2 de junio en Lomas de Chapultepec, generando una ola de críticas entre periodistas e hinchas a menos de dos semanas del inicio del Mundial Rusia 2018 .



Sin embargo, el delantero Javier Hernández ha salido a desmentir las versiones que aseguran que hubo hasta 30 escorts (damas de compañía) en la reunión. Auque reconoció que no era el momento idicado para celebrar, 'Chicharito' aseguró que no hicieron nada malo.

"Nos reunimos para celebrar mi cumpleaños. Nos dieron la noche y se hizo eso. Yo invité a todos los jugadores; el único ausente fue Jesús Corona, el portero, estuvimos ahí, cenamos y cada quien se fue cuando pudo" , explicó 'Chicharito' mediante un Facebook Live.

"Me avergüenza y me da risa. Jamás hubo escorts, es una falta de respeto para los invitados que estuvieron ahí. No hicimos nada malo, pero por lástima, si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer, no lo haríamos" , agregó una de las principales cartas de gol de México en Rusia 2018 .

México debutará en Rusia 2018 el próximo domingo 17 de junio en un durísimo duelo ante la vigente campeona del mundo, Alemania. El encuentro se jugará en el estadio Luzhniki de Moscú.