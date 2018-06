Sin castigo. Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, habló con la prensa sobre el escándalo sexual que involucró a ocho jugadores de la Selección Nacional camino al Mundial de Rusia 2018 y afirmó que estos no serán castigados por haberse encontrado en su día libre.

“El día libre es el día libre, son los riesgos que uno corre con la libertad. En realidad, no es que nos guste o no simplemente hay que tener claro que no han faltado a algún tema de entrenamiento ni de concentración” , explicó Cantú sobre el escándalo ocurrido en el Distrito Federal.



La noticia que remeció México fue filtrada por la revista TV Notas de México, donde se acusa a ocho jugadores del 'Tri' de haber organizado una fiesta con alcohol, juegos y 30 mujeres hasta altas hora de la madrugada. No obstante, Cantú dejó en claro que este tipo de hechos se tratan de un tema personal de cada jugador y prefirió no juzgar a ninguno.



“El tema de los valores es aparte, no voy a condenar a los jugadores. Es una decisión personal, libre, que puedan disponer de su tiempo, pactado previamente con la organización de una semana previo al viaje. El tema de la libertad es complejo” , sentenció.



La Selección de México se encuentra entrenando en Dinamarca de cara a su último partido de preparación camino al Mundial de Rusia 2018 ante la selección nacional del país mencionado. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio integran el grupo F del torneo junto a Alemania, Suecia y Corea del Sur.