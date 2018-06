Hirving Lozano , quien se viene preparando para disputar su primer Mundial con la selección de México en Rusia 2018 , tuvo una espectacular temporada este año con el PSV Eindhoven. Pero según reveló en una reciente entrevista, no todo fue alegría para el 'Chucky' en tierras holandesas.

En diálogo con ESPN, Hirving Lozano aseguró que en varias ocasiones ha sido víctima de racismo en Holanda. Pero según explicó el atacante de la selección de México , no solo fue por culpa de los hinchas rivales.

"La verdad es que sí (hay racismo), en todo (tribunas, campo). La última experiencia de mi expulsión, una, fue muy exagerada, y otra, cuando surgió el tema de ir a apelar, hablaron unas cosas los encargados y a la hora de la hora me suman otro partido. Algunas cosas no sé si no dejan sobresalir al mexicano porque es mexicano, que nos quieren quitar un peso", aseguró Lozano .



"Siempre te dicen mexicano, mie..., vete a la… todo. Te dicen de todo. Te jalan, te empujan, te rasguñan, te hacen de todo. Algunas cosas no lo ven las personas o tratan de ver lo que quieren", agregó la joven estrella de México , quien anotó 17 goles para el PSV esta temporada.



México debutará en Rusia 2018 el próximo domingo 17 de junio en un durísimo duelo ante la vigente campeona del mundo, Alemania. El encuentro se jugará en el estadio Luzhniki de Moscú.