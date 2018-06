El serbio Mirlorad Mazic ha sido designado para dirigir el segundo encuentro de la selección de México en el Mundial Rusia 2018 , el cual se disputará este sábado ante Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo F.

Mazic, que dirigió esta temporada la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool, realizará su primera presentación en Rusia 2018 en el encuentro entre México y Corea del Sur .



Cabe mencionar que el México vs. Corea del Sur será el tercer encuentro mundialista que dirigirá Mirlorad Mazic, quien arbitró dos partidos en el Mundial Brasil 2014: Alemania vs. Portugal y Argentina vs. Irán.



El balcánico estará auxiliado en las bandas en el México vs. Corea del Sur por sus compatriotas Milovan Ristic y Dalibor Djurdjevic, mientras que el cuarto árbitro será el panameño John Pitti.



Mientras tanto, el partido Alemania vs. Suiza, que completará la segunda jornada en el grupo F de Rusia 2018 , lo dirigirá el polaco Szymon Marciniak.