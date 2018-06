La lesión de Mohamed Salah preocupó a todo Egipto , pero a pesar de ello, consiguió llegar a Rusia 2018 . Sin embargo, su recuperación no será suficiente para estar en el debut de su selección en el Mundial, ante Uruguay .



Según los médicos de los 'Faraones', Salah estará de baja por tres semanas, hasta el 17 de junio. Es decir, no podrá jugar ante Uruguay, tres días antes.



Salah , el mejor goleador de la Liga Premier en la campaña, guió a Egipto a su primera cita mundialista desde 1990. Sin embargo, puede que no llegue a destacar tanto por problemas físicos.



Incluso cuando el astro estaba disponible, Egipto solía enfrentar dificultades para generar consistentemente jugadas de peligro, dado que no cuenta con la misma ayuda de la que dispone en Liverpool.



Después de medirse a Uruguay , Egipto chocará con la anfitriona Rusia el 19 de junio, seis días antes de medirse a Arabia Saudí, el otro integrante del Grupo A.