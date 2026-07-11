Jayden Adams. (Foto: Getty Images)
Jayden Adams. (Foto: Getty Images)

Jayden Adams, futbolista que disputó el Mundial 2026 con Sudáfrica, falleció este sábado. La causa de su desaparición todavía no ha sido esclarecida.

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