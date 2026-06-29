La selección de Paraguay dio el gran batacazo del Mundial 2026. La Albirroja eliminó a Alemania en la tanda de penales y aseguró su clasificación a los octavos de final, con una actuación consagratoria de Orlando Gill, arquero de San Lorenzo de Argentina, quien fue determinante bajo los tres palos.

Para los sudamericanos, hablar de un gran arquero paraguayo es hablar de José Luis Chilavert. Sobre todo para quienes hoy superan los 30 años y crecieron viendo el Mundial de Francia 1998, donde el histórico guardameta se ganó la admiración del continente con atajadas memorables. Mucho antes de esa Copa del Mundo ya había dejado huella en el fútbol argentino con Vélez Sarsfield, convirtiéndose en un arquero que transmitía seguridad y aparecía siempre en los momentos decisivos.

Han pasado 28 años desde aquel Mundial y Paraguay vuelve a presumir de un arquero capaz de acaparar los reflectores. Orlando Gill fue el gran héroe de la clasificación al sostener a su selección durante todo el encuentro y convertirse en figura durante la definición desde los doce pasos.

La recuperación de Paraguay también merece un capítulo aparte. El equipo comenzó el Mundial con un duro golpe al caer 4-1 frente a Estados Unidos, un partido en el que Orlando Gill recibió cuatro goles y las dudas se instalaron sobre el rendimiento de la Albirroja. Sin embargo, el equipo supo levantarse. En la segunda fecha derrotó 1-0 a Turquía y luego igualó sin goles ante Australia, resultados que le permitieron avanzar a los dieciseisavos de final.

Ya en la fase eliminatoria, Paraguay se encontró con una de las favoritas del torneo. Frente a Alemania empató 1-1 en los 90 minutos y el marcador no se movió durante los 30 minutos del tiempo suplementario. Todo se definió desde los doce pasos y fue ahí donde apareció nuevamente la figura de Orlando Gill. El arquero paraguayo le atajó un penal a Kai Havertz y también detuvo el remate de Nick Woltemade. Además de sus reflejos, llamó la atención su estrategia de esperar hasta el último instante antes de lanzarse, desestabilizando a los ejecutantes alemanes y convirtiéndose en el gran responsable de la clasificación de Paraguay a los octavos de final.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó después del partido. Ya con el boleto asegurado a la siguiente ronda, Gill reveló que disputó el encuentro con una enorme preocupación personal, pues uno de sus sobrinos se encuentra internado.

Al término del partido, Orlando Gill conversó con Direct TV sports y confesó a quién va dedicado la clasificación a octavos de final del Mundial 2026.

“La verdad una emoción inmensa. Fue un partido muy complicado, sabíamos que desde el primer momento nos iba a atacar por todos lados. Supimos aguantarlo, abrimos el marcador, ellos encontraron en el empate, sostuvimos el empate y gracias a Dios pudimos ganar en la tanda de penales”, dijo la figura Orlando Gill a Direct TV Sports.

Luego, fue consultado, sí hubo un análisis de los rivales previo a la tanda de penales, a lo que Gill dijo: “Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle, pude tapar dos penales que fueron fundamentales para la clasificación”, agregó.

LA VOZ DEL HÉROE EN BOSTON 🧤🔥🇵🇾



Orlando Gill, tras atajar dos penales en la victoria de Paraguay sobre Alemania. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Z1vwWpuGPF — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

“La verdad es un privilegio. eliminamos a un campeón y esto va para todo el pueblo paraguayo. Esta clasificación en especial va para un sobrino mio que la está pasando muy mal internado y esperemos sé mejore pronto. Yo prometí que si salía figura en esta clasificación iba ser para él”, sentenció el arquero paraguayo a Direct TV Sports

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