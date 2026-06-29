Unicanal transmitirá el encuentro entre Paraguay vs. Alemania EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por el Mundial 2026. Este no es el único canal que lo pasará en Paraguay, ya que también estarán las televisaciones de Trece (Canal 13), GEN (Canal 12) y Popu TV, así como las que están disponibles para toda Latinoamérica a través de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No lo busques en Fútbol Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Estadio Boston desde las 3:30 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @albirroja)

¿Cómo ver Paraguay vs. Alemania por Unicanal?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido entre Paraguay y Alemania a través de Unicanal, una de las señales oficiales encargadas de transmitir el Mundial 2026 en Paraguay. Además del encuentro en vivo, el canal ofrecerá una amplia cobertura con la previa, análisis, entrevistas y todas las incidencias del compromiso.

¿Cómo ver Unicanal en televisión por cable?

La forma más tradicional de disfrutar del partido es sintonizando Unicanal a través de un operador de televisión por cable. El canal está disponible en las principales empresas de TV paga del país, permitiendo seguir la transmisión con cobertura completa del Mundial 2026.

¿Cómo ver Unicanal por internet?

Los aficionados también pueden acceder a la programación de Unicanal mediante sus plataformas digitales oficiales, donde el canal ofrece noticias, contenido especial y, cuando está habilitado, la transmisión de los encuentros del Mundial.

¿Cómo ver Unicanal desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden ingresar al sitio web oficial de Unicanal desde el navegador de su dispositivo o utilizar las plataformas digitales compatibles para seguir toda la cobertura del partido entre Paraguay y Alemania desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Unicanal en Smart TV?

Quienes dispongan de un Smart TV pueden acceder al navegador del televisor para ingresar a las plataformas oficiales de Unicanal o utilizar las aplicaciones compatibles que permitan seguir la programación del canal en pantalla grande.

¿Cómo ver Unicanal desde una computadora?

La transmisión y la cobertura del encuentro también pueden seguirse desde una laptop o computadora ingresando al portal oficial de Unicanal, donde los aficionados encontrarán noticias, videos, entrevistas y toda la información relacionada con la Selección Paraguaya.

¿Qué ofrece Unicanal durante el Mundial 2026?

Además de transmitir los partidos de Paraguay, Unicanal presenta una programación especial con previas, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas, reportes desde las sedes mundialistas y las reacciones posteriores a cada encuentro de la Albirroja.

¿Por qué ver Paraguay vs. Alemania por Unicanal?

Unicanal es una de las principales opciones para seguir a la Selección Paraguaya durante el Mundial 2026. Gracias a su presencia en televisión por cable y a sus plataformas digitales oficiales, los aficionados pueden disfrutar del partido frente a Alemania con una cobertura completa y desde diferentes dispositivos.