Seis victorias, 19 goles a favor y apenas dos en contra. Ese fue el exitoso balance de la Selección de Marruecos, que barrió con todos sus rivales en las Eliminatorias de África -el último fue un 5-0 de local ante Níger- y se convirtió en el primero equipo africano en sellar su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, a falta de dos jornadas. Muy cerca se encuentran Egipto, Sudáfrica, Argelia y Túnez de también anotar su nombre y seguir sus pasos.

Con futbolistas de la clase del portero Bono, del Al-Hilal de Arabia Saudita, el defensa Achraf Hakimi, del PSG de Francia y el volante Brahim Díaz, del Real Madrid y quien decidió el año pasado vestir la camiseta marroquí, los ‘Leones del Atlas’ buscarán hacer historia en la Copa del Mundo tal como en Qatar 2022, cuando llegaron a semifinales y alcanzaron el cuarto puesto.

Con Marruecos, en total son 17 clasificados. Además de Canadá, México y Estados Unidos como anfitriones, tenemos ya los seis clasificados directo de Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia; otros seis de las Eliminatorias de Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia, y Nueva Zelanda representando a Oceanía.

Marruecos quedó en cuarto lugar en el Mundial de Qatar 2022. (Foto: FIFA)

¿Cómo se jugará el Mundial 2026?

La distribución de grupos será el viernes 5 de diciembre en Washington DC, Estados Unidos. En total, serán cuatro bombos para las 48 selecciones clasificadas y esta distribución se basará en la posición que ocupen el ránking FIFA en el momento del sorteo. Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno.

No habrán equipos de una misma confederación en el mismo grupo, salvo en el caso de confederaciones con muchos participantes como la UEFA. Estados Unidos, México y Canadá, sedes de la Copa del Mundo, serán asignados a grupos distintos con el fin de asegurar que cada uno dispute partidos en su propio país durante la fase de grupos.

De cada grupo habrá dos clasificados y jugarán la ronda de 16vos. de final hasta llegar a la final. Si en la edición anterior se jugaban 64 partidos, ahora tendremos la oportunidad de presenciar 104, 40 más a comparación de Qatar 2022.

Cabe resaltar que el choque inicial será el 11 de junio y la final el 19 de julio de 2026. Las acciones se distribuirán entre Estados Unidos, Canadá y México; precisamente, en este último se hará la inauguración desde el estadio Azteca en la Ciudad de México.

Paraguay logró la clasificación al Mundial 2026 tras igualar ante Ecuador en la jornada pasada. (Foto: AFP)

