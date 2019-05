Diego Lainez, Ezequiel Barco y las 7 promesas llamadas a brillar en el Mundial Sub 20

La memorable campaña de Venezuela en el Mundial Sub 20 2017, que alegró a millones desde Maracaibo hasta la Gran Sabana –y a otros miles que migraron buscando oportunidades–, no se repetirá este año: en el Sudamericano, la 'Vinotinto' volvió a impresionar pero no clasificó a la cita en Polonia. Samuel Sosa, Jan Hurtado y demás no podrán emular a Faríñez, Soteldo, Peñaranda, etc.

Misma suerte corrió Inglaterra. El vigente campeón, que venció a Venezuela en una final que generó que millones en América se desvelen para verla –se jugó en Corea del Sur–, tampoco logró el boleto para esta edición, que arranca este jueves. Esto no significa que sean 'flor de un día', sino que hay otros proyectos tan buenos o mejores, y que estamos a punto de disfrutar.

Los 'chamos' de la 'Vinotinto' se hicieron querer por todo América. Revive la final, en la que cayeron 1-0 ante Inglaterra. (Foto: AFP / Video: FIFA TV).

En ese sentido, en Depor hacemos un breve análisis de los países que buscarán la corona en este Mundial Sub 20 2019. Colocando el énfasis en América, hay muchas promesas –y otras que ya son realidad– ansiosas por lucir su talento; además, selecciones conocidas por su trabajo en menores, otras que se han puesto en fila y quieren mostrarse y, claro, las que van por el golpe.

México | Diego Lainez

Ubicada en el Grupo B, la Selección de México abre el telón del Mundial Sub 20 el jueves a las 11:00 am frente a Italia, en el que promete ser el gran partido de la fecha. Las esperanzas del 'Tri' están puestas en lo que pueden hacer dos de sus atacantes: Diego Lainez y Juan José Macías.

El atacante del Betis, con solo 18 años, se ha metido la bolsillo a la exigente hinchada azteca. Jugó todos los minutos en el Mundial Sub 17 del año pasado (perdiendo en 16avos ante Irán); se fue del América como figura y ya lleva cuatro partidos con la selección adulta. Sin embargo, en el equipo bético la realidad es otra: solo fue titular en tres fechas de la Liga. Aquí podría levantarse.

Juan José Macías brilló en la Copa Oro Sub 20 de la Concacaf, con más goles (10) que partidos (8). Un mes después se concretó su préstamo a León –pertenece a Chivas– y el sueño siguió: hizo 8 goles en la fase regular y anotó uno en cuartos y otro en 'semis' de la liguilla. Su equipo jugará la final, pero tuvo que irse para alistarse en la selección. ¿La racha se mantendrá en Polonia?

Diego Lainez debutó en la absoluta de México con 18 años y dos meses. En el video, su único gol en el Betis: al Rennes. (Foto: Medio Tiempo / Video: YouTube)

Colombia | Juan 'Cucho' Hernández

Le dicen 'Cucho', pero podrían apodarlo el 'Elegido'. Todo hace pensar que Juan Camilo Hernández está destinado a brillar con la Selección de Colombia. Solo ha jugado un partido con la mayor, y en él marcó un doblete (3-1 ante Costa Rica). En él, además, se convirtió en el debutante que más rápido anotó: 32 segundos.

El delantero del Huesca jugó 34 de las 38 jornadas de la Liga. No marcó mucho (4 goles), pero consiguió el título de único jugador colombiano en anotar, en una misma temporada, en el Santiago Bernabéu y en el Camp Nou. Falcao, Rincón y otros 'monstruos' lo intentaron varios años, en vano. Eso sí, su club se fue a Segunda. "No seguiré. Esperaré el Mundial a ver qué sale", aseguró.

'Cucho' Hernández estaría muy bien asistido por Ian Poveda, el extremo inglés de padres colombianos del Manchester City, si el técnico Arturo Reyes no lo hubiese descartado. "Ya jugó por otro país. No sentirá la camiseta", explicó. Colombia Sub 20 debuta el jueves también, ante el local Polonia (1:00 pm), en un duelo con sabor a revancha: en Rusia 2018, los 'cafeteros' golearon 3-0.

El doblete de 'Cucho' Hernández a Costa Rica. Fue su único partido con la Selección y marcó un doblete en 18 minutos. (Foto: EFE)

Nicolás Schiappacasse | Uruguay

Lo que tiene Nicolás Schiappacasse, a diferencia casi el 100% de jugadores del Mundial Sub 20, es experiencia. 'Nico' participó en la edición anterior, marcando tres goles y llegando a semifinales. Además, en el Sudamericano clasificatorio festejó 4 veces. El 5 de mayo se lesionó, pero el martes Gustavo Ferreyra, el entrenador, confirmó que está "al 100% de sus condiciones".

Si con la 'Celeste' Schiappacasse se activa, sucede lo contrario a nivel de clubes. Llegó al Atlético de Madrid en 2016 y ha ido de préstamo en préstamo. Este año estuvo en Parma, donde disputó apenas tres duelos. El caso del delantero es muy raro: tiene más goles en la Selección de Uruguay (9) que en todos sus clubes (5).

Otro jugador que puede tener mucha influencia en Uruguay es el defensa del Barza B, Ronald Araújo, capitán de la selección. Los azulgrana no lo cedieron al Sudamericano –antes del torneo se la pasó lesionado, y alegaron que jugaría muy poco con el club si se iba– y en la Tercera de España jugó 22 partidos e hizo 3 goles. Dicen que es el clásico central 'charrúa': agresivo y seguro.

'Nico' Schiappacasse anotando uno de los goles más bonitos de Uruguay en el último Sudamericano, en el 3-1 a Ecuador. (Foto: EFE / Video: Movistar Deportes)

Argentina | Ezequiel Barco

Después de un 2018 intermitente, en poco más de dos meses (la MLS empezó en marzo) Ezequiel Barco ha marcado la misma cantidad de goles (4) que todo el año pasado, demostrando que vale los US$ 15 millones que Atlanta United invirtió en él. Y así, quedó listo para liderar a Argentina en el Mundial Sub 20.

La 'albiceleste', la selección con más títulos en este torneo (6), no llega con nombres de élite esta vez. Junto a Ezequiel Barco, el único que juega en una liga extranjera es Nehuén Pérez, central que llegó en enero al Atlético de Madrid, pero no debuta aún.

Sin embargo, el técnico Fernando Batista cuenta con jugadores relevantes como el volante Agustín Almendra (Boca), pretendido por el Napoli, y Gonzalo Maroni (Talleres), quien acaparó el interés del Inter y del Milan. La 'Albiceleste', que no campeona hace 12 años, debuta el sábado, frente a Sudáfrica.

World Cup ready 😏🇦🇷



Barco with yet another stunning strike! https://t.co/FJkUqQ6nDA — Atlanta United FC (@ATLUTD) 6 May 2019

Timothy Weah | Estados Unidos

Como de costumbre, Estados Unidos llega al Mundial arrasando a sus rivales de Concacaf. Ganó sus 8 partidos en la Copa Oro Sub 20 –que sirvió de clasificatorio–, incluyendo un 2-0 sobre México en la final. Anotó 46 goles y recibió solo dos.

Y todo ello, sin su goleador estrella: Timothy Weah. Aunque hijo del mejor jugador de la historia de Liberia, George Weah, obtuvo la nacionalidad estadounidense y defenderá a la 'USNMT'. Tuvo destellos en PSG, pero se fue cedido al Celtic, buscando minutos. Y no los encontró: 4 goles en 7 partidos de titular (16 en total).

Con Timothy Weah, y amparados en la experiencia del técnico Tab Ramos –este será su cuarto Mundial, pues dirige a Estados Unidos Sub 20 desde 2011–, los americanos buscarán el golpe.

Weah usa la '10' en Estados Unidos. En el video, su 'hat trick' en el Mundial Sub 17 de 2017, a Paraguay. El segundo es una joya. (Foto: USA Today)

Jota (Joao Felipe) | Portugal

Estos párrafos tendrían que haber estado dedicados a Joao Felix, la estrella del Benfica por la que se pelean Manchester City, Real Madrid, PSG y otros grandes de Europa. Pero su gran nivel hizo que Fernando Santos, DT de la Selección mayor de Portugal , lo convoque para jugar la fase final de la Liga de Naciones.

Sin embargo, sin la estrella de las 'Águilas', Portugal se coronó campeón del último Europeo Sub 19, en Finlandia (2019). "Se está construyendo una generación dorada", reporta el portal Goal. En dicho informe, Joao Felipe –conocido como Jota– es visto como la estrella. "El nuevo Cristiano Ronaldo", dicen, incluso.

También juega en Benfica, pero solo ha disputado 4 partidos con el primer equipo (y con el filial, esta temporada hizo 8 goles en 20 encuentros). Sin embargo, fue determinante en el título de dicho Europeo Sub 21: salió goleador con 5 tantos, anotando un doblete semifinales ante Ucrania y otros dos en la final, contra Italia.

Jota (derecha) compartió la Bota de Oro del Europeo Sub 19 con Trincao, ambos con 5 goles. En el video, el dramático 4-3 sobre Italia en la final. (Foto y Video: UEFA.com)

Andriy Lunin | Ucrania

Tal vez no hayas escuchado sobre Andriy Lunin , pero es arquero del Real Madrid. La 'Casa Blanca' lo compró hace un año y, de inmediato, lo prestó a Leganés. Allá, el ucraniano proveniente del Zorya Luhansk, de solo 20 años, jugó cinco partidos y mantuvo su arco invicto en dos de ellos.

Volverá al Real Madrid en la temporada 2019/20, y Marca hizo una encuesta a 125 mil usuarios, sobre a quién preferían como suplente de Thibaut Courtois: Andriy Lunin arrasó con el 59% de los votos, contra un pobre 17% de Luca Zidane, hijo del DT. En este Mundial Sub 20, el ucraniano –quien se une a un equipo que fue semifinalista en el último Europeo Sub 19– deberá demostrar.

Lunin fue elegido Jugador del Partido contra el Rayo: atajó un penal para que Leganés gane 1-0 de visita y clasifique a 8vos. (Foto: Marca / Video: OmniBravo)

Estas son solo 7 de las decenas de jugadores con posibilidades de brillar en el Mundial Sub 20 de Polonia. Torneos como este son asumidos por los jóvenes jugadores como un gran trampolín, puesto que scouts y dirigentes de los mejores clubes del mundo tendrán sus ojos en este torneo. No te lo puedes perder.