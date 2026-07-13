Néstor ‘Pipo’ Gorosito salió al frente para respaldar a la selección argentina en la previa del choque frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El extécnico de Alianza Lima respondió con dureza a Gary Neville, quien había minimizado el nivel de Cristian Romero y Lisandro Martínez al comparar la zaga de la Albiceleste con la del conjunto inglés.

El exfutbolista del Manchester United aseguró que Inglaterra cuenta con mejores defensores que Argentina, una afirmación que no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones. Entre ellas estuvo la de Gorosito, quien consideró injustas las declaraciones del inglés y defendió el nivel que han mostrado ambos zagueros durante los últimos años.

Lisandro Martinez y Cristian Romero. (Foto: Getty Images)

“Es un pedazo de...”, expresó el entrenador argentino al referirse a Neville, dejando en claro su molestia por los comentarios del exlateral inglés. Además, sostuvo que tanto Cristian Romero como Lisandro Martínez han demostrado en las mejores ligas del mundo que se encuentran entre los defensores más destacados de la actualidad.

"POLLO, DIGANLE A ESTE GARY NEVILLE QUE LO ÚNICO QUE SABÍA HACER ERA LATERALES... NO SABÍA QUE SE JUGABA CON EL PIE"



🤣 La respuesta de PIPO GOROSITO al histórico defensor inglés, quien afirmó que Licha y Cuti son la "mejor/peor pareja de centrales del mundo"



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Gorosito también destacó que ambos futbolistas fueron piezas fundamentales para que Argentina conquistara la Copa del Mundo en Qatar 2022 y continuaran siendo protagonistas bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Para el entrenador, resulta injustificable poner en duda la jerarquía de dos jugadores que han rendido al máximo nivel tanto en sus clubes como en la selección.

Lisandro Martinez y Cristian Romero. (Foto: Getty Images)

Asimismo, el extécnico íntimo señaló que muchas veces este tipo de declaraciones buscan generar polémica antes de un partido de semejante magnitud. En ese sentido, aseguró que Argentina debe responder dentro del campo y demostrar nuevamente por qué sigue siendo una de las principales candidatas al título.

Mientras tanto, la Albiceleste continúa ultimando detalles para afrontar las semifinales con la ilusión de volver a disputar una final mundialista. Lionel Scaloni mantendría la base del equipo que viene realizando una destacada campaña y confía plenamente en la solidez de su línea defensiva.

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