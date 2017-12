¿Los candidatos a ganar el Mundial para Neymar ? Brasil, España, Argentina, Francia y Alemania, todos en ese orden. El delantero brasileño charló con Piqué en una sesión de entrevistas del portal de ‘The Players’ Tribune’ y confesó que la ‘Canarinha’ es la gran favorita para llevarse la Copa del Mundo, así como también habló de otras selecciones que podrían ser la sorpresa, como es el caso de Islandia para el atacante del PSG.



“Islandia”, indicó ‘Ney’ ante la pregunta de Piqué, quien agregó que “iba a decir lo mismo”. “Vi un partido de ellos y juegan muy bien. Me gustó. Va a sorprender”, remarcó el ex Barcelona sobre el equipo que debutará ante la Selección Argentina en el Grupo D del Mundial.



Entre risas, el zaguero del Barcelona detalló lo ocurrido en las entrañas, mientras Argentina batallaba por el boleto en las Eliminatorias para Rusia 2018: "Lo he tenido en el vestuario y te digo yo que ha sufrido”, aseguró el catalán, quien vio que Leo y compañía lograr su pase a Rusia 2018 en el último partido tras un triunfo sobre Ecuador en el Atahualpa de Quito.



Pícaro, Neymar reconoció que le enviaba mensajes y aportaba su cuota de presión: "Yo hablaba con él siempre y le decía: Gana, gana; sino afuera'. Ha sido jodido para ellos".



En otros temas, Piqué y Neymar conversaron sobre lo que serán las participaciones de sus respectivas selecciones (España y Brasil) en el Mundial 2014.



"Para terminar, ¿tú firmas ahora una final España-Brasil, 3-3 con hat-trick tuyo, y ganamos en los penaltis España?”, le pregunta el defensa. “No, no, no… ¡Quiero ganar!”, responde Neymar. Gerard le insiste en la propuesta y el delantero del PSG le replica “¿firmas tú el 3-3 con ‘hat-trick’ tuyo y Brasil gana a los penaltis?” y ambos acabaron riendo.