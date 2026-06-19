La selección de Brasil recibió una noticia alentadora luego de la victoria por 3-0 sobre Haití en el Mundial 2026. El técnico italiano Carlo Ancelotti confirmó que Neymar Jr. será convocado para el próximo encuentro frente a Escocia, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C.

“Neymar entrenará individualmente mañana, luego el domingo volverá a entrenar con el equipo y después será convocado contra Escocia”, señaló el estratega brasileño tras el compromiso disputado en Filadelfia. El anuncio pone fin a las dudas sobre la presencia del delantero en la fase de grupos.

El astro brasileño no pudo participar en los encuentros ante Marruecos y Haití debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha, dolencia que sufrió a finales de mayo y que lo obligó a realizar un proceso especial de recuperación durante la concentración mundialista.

Durante los últimos días, Neymar trabajó de manera diferenciada bajo la supervisión del cuerpo médico de Brasil. Incluso, se reincorporó parcialmente a algunos entrenamientos grupales, una señal positiva que terminó convenciendo a Ancelotti sobre su disponibilidad para el duelo decisivo frente a Escocia.

La posible vuelta del atacante representa un impulso anímico y futbolístico para la ‘Canarinha’. Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil y su capacidad para generar juego puede resultar determinante en un partido clave para asegurar la clasificación a los octavos de final.

Además de su calidad técnica, Ancelotti ha destacado reiteradamente la importancia del experimentado futbolista dentro del vestuario, considerando que su liderazgo es fundamental para orientar a los jugadores más jóvenes en un torneo tan exigente como la Copa del Mundo.

“NEYMAR ESTARÁ PREPARADO PARA EL PARTIDO CON ESCOCIA”



🇧🇷 Carlo Ancelotti confirmó que el brasileño estará a disposición para jugar en el próximo partido de Brasil por el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/e5pLcqJ2st — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Brasil integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Tras igualar en su debut y vencer posteriormente a Haití, el conjunto sudamericano buscará cerrar la fase de grupos con una victoria que le permita llegar fortalecido a la ronda eliminatoria.

Todo apunta a que Neymar comenzará desde el banco de suplentes ante Escocia, aunque su sola presencia ya genera expectativa entre los aficionados brasileños, que esperan volver a ver en acción a su máxima estrella en el escenario mundialista.

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