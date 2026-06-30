El Mundial entra en territorio desconocido para los errores. Después de completar una fase de grupos impecable, México vuelve a presentarse en el Estadio Azteca con la misión de mantener vivo el sueño de avanzar en casa. El rival será Ecuador, una selección que encontró su mejor versión cuando más lo necesitaba y que aterriza en Ciudad de México impulsada por su victoria sobre Alemania. El partido se disputará este martes 30 de junio desde las 19:00 horas del Centro de México (20:00 de Quito; 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y pondrá en juego un boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

A diferencia de la fase de grupos, donde aún existía margen para corregir errores, esta vez el vencedor seguirá en carrera y el derrotado hará las maletas. Por eso, la atención de millones de aficionados estará puesta en el Azteca, donde el Tri intentará extender una histórica racha mundialista frente a una de las selecciones más peligrosas de Sudamérica.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tableta? La transmisión para el público mexicano estará disponible mediante Canal 9 de Nu9ve en señal abierta, además de distintas opciones en televisión de paga y plataformas digitales. Aquí te contamos cómo seguir EN VIVO el México vs. Ecuador desde cualquier dispositivo.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador para seguir este partido correspondiente a los dieciseisavos de final.

Canales de Nu9ve en México

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Si no estarás frente a un televisor, también existen alternativas para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal opción es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles contenidos en vivo y programación deportiva del grupo.

Ecuador y México se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DSports, DIRECTV Go, Disney Plus, ESPN, Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)

Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones y servicios asociados al ecosistema digital de TelevisaUnivision.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del encuentro, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la ubicación y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales nacionales de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura en gran parte del territorio mexicano.

Ciudad de México, (México), 30/06/2026.- Canal 9 de Nu9eve te llevará EN VIVO el partido de México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Ciudad de México. Imagen de la selección mexicana con composición de Jesús Yupanqui.

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Ecuador por el Mundial 2026

Detalle Información Partido México vs. Ecuador Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) Fecha Martes 30 de junio de 2026 Horario 19:00 horas del Tiempo del Centro de México Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México (México) TV Canal 9 de Nu9ve Streaming ViX y plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision

El Estadio Azteca será nuevamente el escenario de una noche decisiva para la selección mexicana. Con tres victorias en la fase de grupos y la ilusión de seguir avanzando frente a su afición, el conjunto dirigido por Javier Aguirre afronta un desafío exigente ante una Ecuador que llega fortalecida por sus últimos resultados. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante Canal 9 de Nu9ve, tanto por televisión abierta como a través de plataformas digitales compatibles.

México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)