El duelo de eliminación directa entre la Selección de México vs. Ecuador, está programado para el martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Banorte, con inicio oficial a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México (CDMX). ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta, además de los principales sistemas de televisión de paga. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través del portal web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre México vs. Ecuador correspondiente a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.
Canales de Azteca 7 en México
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|107 SD y 1207 HD
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Ecuador por la Copa Mundial 2026?
Para ver el partido entre México vs. Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.
Compatible con:
- PC
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Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Ecuador por la Copa Mundial 2026
- Fecha: Martes 30 de junio de 2026
- Partido: México vs. Ecuador
- Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16vos de final
- TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: TV Azteca Deportes
- Horario: 20 horas del Centro de México (10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT)
- Estadio: Estadio Banorte
- Ciudad: Ciudad de México, México