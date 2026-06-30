Paraguay vs. Francia / Suecia se enfrentarán este sábado 4 de julio, en el compromiso correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan los equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Filadelfia (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Paraguay llegó a esta instancia del Mundial 2026 luego de una épica definición por penales frente a Alemania, imponiéndose por 4-3 en una fatídica definición que unió no solo a todo un país, sino también a toda Latinoamérica. La entrega del equipo de Gustavo Alfaro fue tal que no dejó indiferente a nadie, pues cada barrida o bloqueo contra la ofensiva alemana fue celebrado con el puño de un solo continente.

Tras el 1-1 en el tiempo regular, donde Julio Enciso adelantó a los paraguayos y Kai Havertz igualó la cuenta para los alemanes, el tiempo extra fue un capítulo de amor propio por parte de los pupilos de Alfaro, quienes no se entregaron tan fácilmente e incluso tuvieron algunas aproximaciones que alertaron a los europeos. La tanda de penales solo fue el punto final de una historia que se fue gestando desde la previa.

Luego de la goleada por 4-1 que les propinó Estados Unidos en la primera jornada de la fase de grupos, casi nadie creyó en que el seleccionado paraguayo pudiera levantarse para hacer una Copa del Mundo más que digna. No obstante, el fútbol siempre entiende de revanchas y lograron corregir el camino sobre la marcha, clasificando a los 16avos de final como uno de los mejores terceros.

Paraguay eliminó a Alemania luego de una fatídica definición por penales. (Foto: AFP)

Tras el pitazo final, Gustavo Alfaro compareció ante los medios de comunicación y se mostró orgulloso por la entrega de sus dirigidos, quienes no se dieron por vencidos incluso en los momentos en donde las piernas no les respondían. El estrega argentino valoró el compromiso que tuvieron en cada pelota, en cada jugada y en cada disputa, demostrando que la garra guaraní está más vigente que nunca.

“De verdad que estoy orgulloso de los jugadores, del sacrificio que hicieron. Te aseguro que dejaron la piel porque en un momento pedí tres o cuatro jugadores que pedían cambio y no podían más. Sin embargo se la bancaron con corazón para tratar de conseguir el resultado como sea. Yo quería ver a 26 guerreros que se retiren como leyendas y lo hicieron”, afirmó.

Ahora el rival de Paraguay saldrá de la definición entre Francia y Suecia. Aunque en el papel los franceses parten como amplios favoritos para dejar en el camino a los suecos, este Mundial nos ha dejado más de una lección de que el más pintado no siempre tiene una tarde feliz y que el fútbol es capaz de darle una oportunidad de redención al menos favorecido. ¿Ahora la ‘Albirroja’ tendrá que contener el ataque de Kylian que y compañía? Pronto lo averiguaremos.

Paraguay vs. Francia / Suecia: ¿cuándo juegan?

Paraguay vs. Francia o Suecia se verán las caras este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el compromiso programado para las 4:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay) y que tendrá lugar en el Estadio Filadelfia. El vencedor de esta llave pasará a los cuartos de final.

Paraguay vs. Francia / Suecia: ¿en qué canales ver?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su servicio de streaming en DGO. ESPN y Disney Plus Premium son otras de las alternativas, mientras que Unicanal (Canal 8), Trece (Canal 13) y GEN (Canal 12) tiene los derechos para transmitir los partidos del Mundial 2026 en territorio paraguayo.

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