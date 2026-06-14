La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, paralizará el planeta durante un mes con sus 104 partidos y los hinchas charrúas ya se preguntan en qué canal ver los partidos de la ‘Celeste’ EN VIVO desde Uruguay, tanto por señal abierta como por streaming legal. En esta práctica guía te contamos cuáles son las opciones disponibles para seguir todos los encuentros del Mundial 2026 desde Uruguay, incluyendo los partidos de la selección nacional, los duelos más importantes y las alternativas gratuitas y de pago.

Señal abierta en Uruguay para ver el Mundial 2026: Canal 5 como opción gratuita

Para quienes buscan ver el Mundial 2026 gratis y por TV abierta en Uruguay, la referencia principal es Canal 5 (Televisión Nacional Uruguay). Según los acuerdos de transmisión divulgados por la prensa deportiva uruguaya, Canal 5 emitirá una selección de partidos del torneo de la FIFA, incluyendo todos los encuentros de la selección uruguaya, además del partido inaugural, algunos cruces de eliminación directa y, en varios casos, la semifinal y la final.

Esto significa que, si tienes una TV con antena o acceso a la señal de Canal 5, vas a poder ver buena parte de la Copa del Mundo sin costo adicional. La cantidad exacta de partidos y el detalle completo del calendario pueden variar, por lo que se recomienda revisar la programación oficial de Canal 5 cuando se acerque cada jornada de la competición.

MONTEVIDEO (URUGUAY), 11/06/2026.- Dónde ver el Mundial 2026 en Uruguay: guía con canales de televisión, streaming, operadores y cobertura completa de los 104 partidos. FOTO DE EITAN ABRAMOVICH PARA AFP

Streaming gratuito: Antel TV como complemento online en Uruguay para ver el Mundial 2026

Además de la señal abierta de Canal 5, los usuarios en Uruguay cuentan con Antel TV como alternativa de streaming gratuito para seguir el Mundial 2026 de forma online. La mencionada plataforma suele ofrecer la misma selección de partidos que se emiten en Canal 5, permitiendo ver los encuentros por internet en computadoras, celulares, tablets y Smart TVs compatibles.

Para acceder, normalmente se requiere crear una cuenta con datos uruguayos y vincular el servicio a tu conexión o plan correspondiente. Una vez dentro, puedes encontrar la transmisión en vivo en la sección de canales o en la categoría de eventos deportivos, ideal para quienes quieren ver el Mundial 2026 fuera de casa o sin depender del televisor tradicional.

TV paga: cómo ver TODOS los partidos del Mundial 2026 en Uruguay

Si tu objetivo es ver los 104 partidos de la Copa Mundial 2026 y no solo los que pasan por señal abierta, la opción principal en Uruguay es la TV de pago. A través de operadores de cable y satélite, los canales deportivos especializados ofrecerán la cobertura completa del torneo, desde la fase de grupos hasta la final.

En general, estos paquetes incluyen:

Canales deportivos premium con todos los partidos del Mundial 2026.

Comentarios y análisis previos y posteriores a cada encuentro.

Cobertura simultánea de partidos que se juegan a la misma hora.

Para confirmar qué canal específico (por ejemplo, señales deportivas regionales o paquetes “Sports”) tendrá los derechos en tu proveedor, es recomendable consultar directamente la grilla de programación de tu cableoperador (Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Flow y otros que operen en Uruguay) o su web oficial, ya que los acuerdos comerciales pueden actualizarse.

La selección de Uruguay espera tener un excelente rendimiento en la Copa Mundial 2026. (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Streaming de pago: plataformas para ver el Mundial 2026 online en Uruguay

Además de la TV tradicional, el Mundial 2026 también estará disponible en Uruguay a través de varias plataformas de streaming de pago que ofrecen todos los partidos del torneo. Estas opciones están pensadas para usuarios que prefieren ver el fútbol en dispositivos móviles, Smart TV o desde el navegador, y suelen replicar la cobertura completa de los canales deportivos premium.

Entre las alternativas más habituales para este tipo de eventos se encuentran:

Plataformas vinculadas a operadores de TV paga (por ejemplo, apps propias de cableoperadores uruguayos, donde se puede ver la señal deportiva contratada vía streaming).

Servicios de streaming deportivos o de entretenimiento que integran los derechos del Mundial 2026 dentro de su catálogo, como parte de un abono mensual o como evento especial dentro de su aplicación.

En todos los casos, se trata de servicios de pago, por lo que deberás contar con una suscripción activa o contratar el paquete que incluya el Mundial. Antes de la fecha de inicio del torneo, conviene revisar los anuncios de tu operador y de las plataformas más populares para confirmar exactamente dónde se ofrecerán los 104 partidos en Uruguay.

Partidos de Uruguay en el Mundial 2026: cómo no perderte ni uno

Si lo que más te interesa es seguir a la Celeste, la buena noticia es que los partidos de Uruguay en el Mundial 2026 estarán disponibles tanto en señal abierta como en streaming. La combinación Canal 5 + Antel TV permite ver todos los encuentros de la selección de forma gratuita dentro del territorio uruguayo, ya sea en TV o en línea.

Al mismo tiempo, los canales y plataformas de pago brindarán la posibilidad de ver los partidos con diferentes equipos de relato y comentarios, repeticiones en alta definición, múltiples dispositivos y contenidos adicionales como programas de análisis, resúmenes y cámaras especiales. Esto convierte a la TV paga y al streaming premium en una opción atractiva para quienes quieren una experiencia más completa del Mundial.

TL; DR sobre si hay opciones gratis y legales para ver el Mundial 2026 en Uruguay

Gratis y legal De pago (para ver todos los partidos) Canal 5 (señal abierta) para una cantidad determinada de partidos, incluyendo los de Uruguay. Canales deportivos en TV de paga a través de cable o satélite. Antel TV (streaming) con la misma selección de encuentros disponibles online. Plataformas de streaming asociadas a estos canales o a los operadores, que ofrecen los 104 partidos vía internet.