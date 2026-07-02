Mundial 

Portugal vs. Croacia EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía DIRECTV, DGO y ESPN

Portugal vs. Croacia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, desde las 6:00 p.m. por los 16avos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.

Portugal vs. Croacia se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Portugal vs. Croacia se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Previa

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Chile?

El compromiso entre portugueses y croatas podrá verse en Chile por DSports. También estará disponible a través de DGO y Paramount+.

Previa

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante DSports, mientras que DGO y Paramount+ transmitirán el partido en línea.

Previa

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Perú?

Los hinchas peruanos podrán disfrutar del partido a través de DSports. Asimismo, DGO y Paramount+ serán alternativas para verlo por internet.

Previa

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante DSports en televisión por suscripción. Además, DGO y Paramount+ transmitirán el compromiso vía streaming.

Previa

¿A qué hora juegan Portugal vs. Croacia?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 p.m.
  • México: 5:00 p.m.
  • España: 01:00 a.m. del viernes 3 de julio.

Previa

El Estadio Toronto será el escenario del partido entre Portugal vs. Croacia.

Previa

El partido entre Portugal vs. Croacia se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Portugal vs. Croacia.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas