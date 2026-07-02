Mundial
Portugal vs. Croacia EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía DIRECTV, DGO y ESPN
Portugal vs. Croacia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, desde las 6:00 p.m. por los 16avos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.
NO TE PIERDAS
¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Chile?
El compromiso entre portugueses y croatas podrá verse en Chile por DSports. También estará disponible a través de DGO y Paramount+.