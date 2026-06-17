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Portugal vs. RD Congo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV, ESPN y Disney Plus

Portugal vs. RD Congo juegan EN VIVO y EN DIRECTO con Cristiano Ronaldo por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.

Portugal vs. RD Congo se enfrentan por el Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Portugal vs. RD Congo se enfrentan por el Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará a cargo de DSports. De igual forma, DGO permitirá seguir el encuentro desde cualquier dispositivo compatible.

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¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Uruguay?

Los seguidores uruguayos podrán ver el partido mediante DSports en televisión por suscripción, además de DGO y Paramount+.

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¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Chile?

El compromiso entre portugueses y congoleños podrá verse en Chile por DSports. También estará disponible a través de DGO y Paramount+.

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¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante DSports, mientras que DGO y Paramount+ transmitirán el partido en línea.

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¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Ecuador?

En territorio ecuatoriano, el duelo estará disponible por DSports. Además, DGO y Paramount+ ofrecerán la señal en vivo.

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¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Perú?

Los hinchas peruanos podrán disfrutar del partido a través de DSports. Asimismo, DGO y Paramount+ serán alternativas para verlo por internet.

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¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante DSports en televisión por suscripción. Además, DGO y Paramount+ transmitirán el compromiso vía streaming.

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¿A qué hora juegan Portugal vs. RD Congo?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 1:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2:00 p.m.
  • México: 11:00 a.m.
  • España: 7:00 p.m.
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El Estadio Houston será el escenario principal del partido entre Portugal vs. RD Congo.

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El partido entre Portugal vs. RD Congo es válido por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Portugal vs. RD Congo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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