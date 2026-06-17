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Portugal vs. RD Congo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV, ESPN y Disney Plus
Portugal vs. RD Congo juegan EN VIVO y EN DIRECTO con Cristiano Ronaldo por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.
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¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Paraguay?
En Paraguay, la transmisión estará a cargo de DSports. De igual forma, DGO permitirá seguir el encuentro desde cualquier dispositivo compatible.