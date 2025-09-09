Del 11 de junio al 18 de julio de 2026 se llevará a cabo el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. A nueve meses del comienzo de la gran cita mundialista, también se acerca el inicio de la venta de entradas. Los tickets para el público se pondrán a la venta en etapas y el primer período de solicitud empezará este miércoles 10 de septiembre. La FIFA publicó que los aficionados deberán crear una FIFA ID en la página oficial. Además, el organismo recomendó a los seguidores que utilicen exclusivamente este canal oficial, ya que los paquetes de hospitalidad y entradas adquiridos fuera de los canales autorizados podrían no ser válidos.

“Tras la celebración del Mundial de Clubes en Estados Unidos, que ha sido un éxito rotundo, la expectativa para la Copa Mundial de la FIFA 26 no deja de crecer. Queremos dar la bienvenida al mundo de nuevo en Norteamérica durante el certamen deportivo más importante del mundo, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. Animamos a los aficionados de todos los rincones del planeta a que se preparen para asegurarse una de las localidades más codiciadas del mundo del deporte”, declaró Gianni Infantino, mandamás de la FIFA.

El Mundial tendrá como fecha de inicio el jueves 11 de junio de 2026 en Ciudad de México y concluirá el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, sede que recientemente acogió la final del Mundial de Clubes 2025. En esa competición, 32 equipos participaron y casi 2 millones y medio de aficionados asistieron a los partidos en 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, lo que fue un adelanto de lo que podemos ver en la Copa del Mundo.

¿Cómo comprar las entradas?

Del miércoles 10 al viernes 19 de setiembre, quienes cuenten con una tarjeta Visa se podrán registrar en el sorteo preferente y tendrán la posibilidad de acceder a la primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026. Esta será la primera oportunidad para que los aficionados aseguren su entrada. Si aún no lo han hecho, las personas interesadas en asistir a la Copa del Mundo deberán crear un FIFA ID en FIFA.com/boletos y registrar su interés.

Los participantes deben ser mayores de 18 años y no se requiere hacer ningún pago para registrarse ni para resultar ganador. Tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre y se les asignará una fecha y hora para adquirir boletos (sujetos a disponibilidad). El periodo de asignación de horarios dará inicio el 1 de octubre. Una vez iniciada la venta, se ofrecerán entradas para partidos individuales para los 104 partidos, así como boletos específicos por sede y por equipo. La venta dará inicio con boletos para la fase de grupos disponibles desde 60 dólares. En contraste, los asientos más exclusivos para la final del torneo alcanzarán hasta los 6,730 dólares.

Los boletos para el Mundial 2026 se pondrán a la venta en distintas fases. Quienes no puedan participar en el sorteo preferente de Visa, no resulten ganadores del sorteo o quieran adquirir más boletos, podrán hacerlo en las siguientes fases de venta. Las fases adicionales de venta de boletos comenzarán en octubre de este año y se extenderán hasta la final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026:

Segunda fase

Sorteo anticipado de boletos del 27 al 31 de octubre. De forma similar a la primera fase, incluirá un periodo de registro y luego un proceso de selección aleatoria. Los ganadores recibirán horarios específicos para comprar boletos (sujetos a disponibilidad) entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

Tercera fase

Sorteo por selección aleatoria que iniciará poco después del sorteo del Mundial 2026. En esta fase, los hinchas podrán solicitar boletos para partidos específicos una vez que se conozcan la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos. Finalmente, en la etapa más cercana al torneo se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada.

