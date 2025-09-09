El año pasado, cuando André Carrillo quedó libre luego de jugar en Al Qadisiya de Arabia Saudita, recibió la llamada de Jean Ferrari, en aquel entonces administrador de Universitario de Deportes, para volver al fútbol peruano y ponerse la camiseta del ‘compadre’. Sin embargo, el futbolista formado en Alianza Lima detalló que por distintos motivos las negociaciones no continuaron y acabó fichando por Corinthians de Brasil, donde tuvo un gran arranque y hoy se viene recuperando de una lesión. Tiene contrato con el ‘Timao’ hasta diciembre del 2026, pero su regreso a la Liga 1 parece llegar tarde o temprano.

Al respecto, la ‘Culebra’ ha dejado varios guiños al cuadro crema. En una entrevista con La Fe de Cuto, no descartó llegar en algún momento a la ‘U’ y posteriormente felicitó al equipo de Jorge Fossati por su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien su presente está en Brasil, no se descarta su regreso al Perú a corto plazo y en ese horizonte las opciones se reducen.

Al respecto, Álvaro Barco habló de la hipotética chance de que André Carrillo pueda llegar a Universitario en entrevista con Pase Filtrado. “No cabe la menor duda que es un jugador diferente. Habría que evaluar si un jugador de esa magnitud tiene las posibilidades de venir a un club de Perú, estamos hablando del presupuesto”, declaró el director deportivo merengue.

En ese sentido, sustentó su respuesta agregando que “esta administración con Franco Velazco, no es que sea diferente (a la de Jean Ferrari), pero tiene una responsabilidad a nivel financiero. Yo he vivido esa etapa donde el entusiasmo y el fanatismo complican al club, y no hacer locuras porque el club tiene objetivos importantes en lo deportivo, pero también en lo financiero”.

Por otro lado, el exfutbolista se refirió al caso de César Inga, quien confesó que estuvo cerca de dejar el equipo a mitad de temporada debido a un interés de Olimpia de Paraguay, en ese momento dirigido por Fabián Bustos, extécnico de la ‘U’. Al final esa operación no se cerró porque el cuadro paraguayo quiso un préstamo, lo que no era beneficioso para los cremas.

“La Llegada de Inga fue un acierto, es un jugador exportable, de selección, que hoy no tiene techo, que tiene la posibilidad de jugar en varios puestos y lo hace un jugador moderno. Estamos hablando de un jugador que en cualquier momento va a llegar a una posibilidad de venta. No es vender por vender, sino también poder generarle una posibilidad de negocio al club”, declaró Barco.

Finalmente, hizo un balance de la Copa Libertadores y la eliminación en octavos de final a manos de Palmeiras. “La fase de grupos fue muy buena, pero me ha quedado un sinsabor porque estábamos con la expectativa de hacer una mejor fase, sobre todo por cómo se jugó el segundo partido en Sao Paulo. Nos dejó tranquilos sabiendo que tenemos equipos y tenemos la capacidad de enfrentar al mejor equipo del momento, porque Palmeiras es el mejor equipo de Sudamérica”, señaló al respecto.

Como mensaje a los hinchas, cerró diciendo que “después de haber pasado esta Copa Libertadores, a todos nos ha quedado esa rabia y esa piconería y volver a una Copa para nuestra revancha, no está lejano”.

