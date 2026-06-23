Duelo decisivo en donde una de estas dos selecciones podría quedar fuera de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Este martes 23 de junio, sigue el partido de Panamá vs. Croacia EN VIVO y EN DIRECTO desde el BMO Field de Toronto, en lo que será la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de transmisión para ver el partido de Panamá - Croacia, para verlo desde Estados Unidos, México y diferentes partes del mundo.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Panamá vs. Croacia EN VIVO por el Mundial 2026?
Este martes 23 de junio se vivirá la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos el enfrentamiento entre Panamá vs. Croacia, que podrás vivirlo a través de la señal de RPC TV, TV Max y TVN desde Panamá, a partir de las 6:00 p.m. hora Ciudad de Panamá. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|TyC Sports, DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|7:00 p.m.
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|7:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo
|6:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|5:00 p.m.
|Ecuador
|DIRECTV Sports y DGo
|6:00 p.m.
|México
|ViX Premium
|5:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo
|7:00 p.m. ET
|España
|DAZN Mundial
|1:00 a.m. (del miércoles 24)
|Paraguay
|DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|Perú
|América TV, TVGo, DIRECTV Sports y DGo
|6:00 p.m.
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|Venezuela
|DIRECTV Sports y DGo
|7:00 p.m.
Panamá vs. Croacia: posibles alineaciones
- Panamá: Mosquera; Murillo, José Córdoba, Andrade, Eric Davis; Harvey, Godoy; ‘Puma’ Rodríguez, Carrasquilla, Ismael Díaz; Waterman.
- Croacia: Livakovic; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.
Fecha, horario y TV para ver Panamá vs. Croacia EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Martes 23 de junio de 2026
- Lugar: BMO Field de Toronto, Estados Unidos
- Horario: 11:00 a.m. Perú y Colombia / 1:00 p.m. Argentina
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)