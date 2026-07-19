Argentina y España se enfrentan en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el planeta fútbol está pendiente de lo que podría convertirse en un capítulo histórico para Lionel Messi y la Albiceleste. Esta definición por el título de campeón del mundo no solo es un partido más: es la oportunidad de ver cómo una generación dorada puede romper récords que parecían inalcanzables. A continuación, te explicamos qué pasaría si Argentina gana el Mundial 2026, qué récords históricos alcanzaría Messi y la selección argentina, y por qué esta final es tan importante para los aficionados al balompié a nivel internacional.

TL; DR

Si la Selección de Argentina vence a España en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, se consagrará bicampeona consecutiva del mundo, sumará su cuarta estrella histórica y Lionel Messi se consolidará de forma irrefutable como el máximo ganador de todos los tiempos. Tras derrotar a Inglaterra en semifinales, la Albiceleste llega en un momento dorado para disputar una final inédita entre los vigentes campeones de América y Europa.

Así vestirá Argentina para enfrentar a España en la final del Mundial 2026. Foto: EFE

Argentina rumbo a la cuarta estrella: un título que cambiaría la historia

Si Argentina se consagra campeona del Mundial 2026, sumaría su cuarta Copa del Mundo, después de los títulos de 1978, 1986 y 2022. Esto colocaría a la Selección al nivel de potencias como Alemania e Italia en número de Mundiales ganados, consolidándose como una de las máximas referencias históricas del fútbol internacional. Esta cuarta estrella significaría algo más que un trofeo: sería la confirmación de que la era Lionel Messi y Lionel Scaloni marcó un antes y un después en el fútbol de selecciones.

Bicampeonato mundial: un logro reservado para pocos

Uno de los hitos más impactantes en juego es el bicampeonato mundial consecutivo. Si Argentina gana el Mundial 2026, revalidaría el título obtenido en Qatar 2022 y entraría a un club que hasta ahora solo tiene dos integrantes: Italia (campeona en 1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Este doble campeonato consecutivo (que no se repite desde hace 64 años) podría cambiar la conversación histórica sobre qué selección ha dominado más una era específica del fútbol. Para los latinos en Estados Unidos, acostumbrados a seguir tanto la MLS como las ligas europeas, ver a la Albiceleste repetir la hazaña sería la confirmación de que el fútbol sudamericano sigue marcando la pauta a nivel mundial.

La “cuádruple corona”: una hazaña única de la Albiceleste

Otro concepto clave que se ha popularizado en torno a esta generación es la llamada “cuádruple corona”. Argentina ya ganó:

Copa América 2021

Mundial de Qatar 2022

Copa América 2024

Si suma el Mundial 2026, se convertiría en la única selección en la historia en ganar, de forma consecutiva, dos torneos continentales y dos Copas del Mundo. Este combo de títulos mayores en apenas cinco años colocaría a la Albiceleste en una dimensión nunca antes vista, comparable a dinastías legendarias pero con un sello sudamericano muy marcado.

Otros récords históricos de la Selección Argentina de ganar el Mundial

La cuarta estrella más rápida : Rompería el récord de Alemania, Brasil e Italia, quienes tardaron 24 años en pasar de su tercer a su cuarto título mundial. Argentina lo lograría en apenas 4 años.

: Rompería el récord de Alemania, Brasil e Italia, quienes tardaron 24 años en pasar de su tercer a su cuarto título mundial. Argentina lo lograría en apenas 4 años. Récord de goles en un Mundial : Tras sus goles ante Inglaterra, la Albiceleste ya suma 19 goles en esta edición, superando la marca histórica de 17 goles impuesta por el Brasil de 2002.

: Tras sus goles ante Inglaterra, la Albiceleste ya suma en esta edición, superando la marca histórica de 17 goles impuesta por el Brasil de 2002. Romper la maldición del Ranking FIFA: Se convertiría en la primera selección posicionada en el puesto número 1 del ranking mundial que logra coronarse campeona en un torneo.

Argentina con las pulsaciones a mil remontó 2-1 a Inglaterra y, con Messi como bandera, confirmó que su mayor fortaleza es una identidad competitiva. | Foto: Selección Argentina / AFA

Lionel Messi y los récords mundialistas que seguiría rompiendo

La figura central de este relato es, sin duda, Lionel Messi. El crack argentino llega al Mundial 2026 acumulando una serie de marcas históricas y todavía tiene margen para ampliarlas si Argentina levanta otra Copa del Mundo.

Máximo goleador de la historia de los Mundiales : Antes de la final de 2026, Messi ya se sitúa como máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 anotaciones, superando a leyendas como Miroslav Klose. Cada gol anotado en esta edición amplía un registro que ningún otro jugador ha alcanzado. Si marca en la final, reforzará su condición de máximo artillero absoluto en Copas del Mundo.

: Antes de la final de 2026, Messi ya se sitúa como máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 anotaciones, superando a leyendas como Miroslav Klose. Cada gol anotado en esta edición amplía un registro que ningún otro jugador ha alcanzado. Si marca en la final, reforzará su condición de máximo artillero absoluto en Copas del Mundo. Jugador con más partidos y más victorias mundialistas : Messi también se ha consolidado como el futbolista con más partidos disputados y más victorias en la historia del torneo. Con cada encuentro que juega, estos números siguen creciendo. Una nueva final ganada añadiría un triunfo más a esa cuenta, reforzando la idea de que su impacto no solo se ve en los goles, sino en la cantidad de veces que ha llevado a su selección al éxito.

: Messi también se ha consolidado como el futbolista con y en la historia del torneo. Con cada encuentro que juega, estos números siguen creciendo. Una nueva final ganada añadiría un triunfo más a esa cuenta, reforzando la idea de que su impacto no solo se ve en los goles, sino en la cantidad de veces que ha llevado a su selección al éxito. Máximo asistidor y cerebro del juego : Messi suma ya varias asistencias en Copas del Mundo, y está muy cerca de igualar o superar a Pelé como uno de los máximos asistidores históricos del torneo con 12 asistencias (registrando 8 goles y 4 asistencias solo en la edición 2026 de este torneo). Esto subraya que su influencia no se limita a finalizar jugadas, sino también a crear ocasiones y ser el arquitecto del ataque argentino.

: Messi suma ya varias asistencias en Copas del Mundo, y está muy cerca de igualar o superar a Pelé como uno de los máximos asistidores históricos del torneo con 12 asistencias (registrando 8 goles y 4 asistencias solo en la edición 2026 de este torneo). Esto subraya que su influencia no se limita a finalizar jugadas, sino también a crear ocasiones y ser el arquitecto del ataque argentino. Viejo goleador de las finales : Si logra anotar ante España, Messi superará al sueco Nils Liedholm (35 años en 1958) como el jugador de mayor edad en marcar en una final de Copa del Mundo, haciéndolo con 39 años.

: Si logra anotar ante España, Messi superará al sueco Nils Liedholm (35 años en 1958) como el jugador de mayor edad en marcar en una final de Copa del Mundo, haciéndolo con 39 años. Triple Balón de Oro del Mundial : Si campeona junto a Argentina, Messi quedaría a las puertas de asegurar su tercer Balón de Oro del torneo (tras 2014 y 2022), algo que ningún otro futbolista ha conseguido jamás.

: Si campeona junto a Argentina, Messi quedaría a las puertas de asegurar su tercer Balón de Oro del torneo (tras 2014 y 2022), algo que ningún otro futbolista ha conseguido jamás. Tercera final mundialista y liderazgo histórico : Si disputa la final de 2026, Messi alcanzaría su tercera final mundialista , igualando a figuras legendarias que han jugado múltiples definiciones por el título como el brasileño Cafú . Pero la diferencia clave es su rol: se convertiría en el primer capitán en levantar la Copa del Mundo en dos ediciones distintas , algo que no se había visto hasta ahora.

: Si disputa la final de 2026, Messi alcanzaría su , igualando a figuras legendarias que han jugado múltiples definiciones por el título como el brasileño . Pero la diferencia clave es su rol: se convertiría en el en levantar la Copa del Mundo en , algo que no se había visto hasta ahora. Ampliación del palmarés: Si Messi gana la final con Argentina, llegará a los 48 títulos oficiales en su carrera profesional, estirando su ventaja como el futbolista más laureado de la historia del deporte.

El papel de Lionel Scaloni: un ciclo dorado en el banquillo

No solo Messi podría romper récords. Si Argentina gana el Mundial 2026, el seleccionador Lionel Scaloni se convertiría en el segundo entrenador en la historia en ganar dos Mundiales consecutivos, algo logrado únicamente por Vittorio Pozzo con la selección italiana hace casi un siglo.

Este logro pondría el ciclo de Scaloni en la lista de los procesos más exitosos de todos los tiempos. Desde la óptica del público, ver cómo un técnico joven, surgido en plena transición generacional, consolida un proyecto ganador refuerza la narrativa de que el fútbol actual también necesita continuidad, trabajo de grupo y conexión con los jugadores.