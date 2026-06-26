La Selección de Uruguay se encuentra en una situación absolutamente límite en esta fase de grupos del Mundial 2026 y se jugará la vida frente a España. El equipo dirigido por el estratega Marcelo Bielsa llega a este trascendental encuentro con la urgencia de sumar su primera victoria para no despedirse del certamen de manera prematura. La escuadra charrúa saltará al terreno de juego sabiendo que su futuro en la Copa del Mundo depende directamente de este decisivo resultado en la última jornada.

El combinado sudamericano no ha logrado mostrar su mejor versión futbolística durante sus primeras presentaciones mundialistas, acumulando resultados ajustados y dejando escapar puntos vitales. Frente a la dura escuadra europea, los orientales buscarán dar el gran golpe de autoridad para asegurar su boleto a la siguiente etapa del torneo internacional.

Si bien, con el nuevo formato de esta Copa del Mundo, ahora hasta el tercero de cada grupo tiene la oportunidad de clasificar a los dieciseisavos de final, el conjunto sudamericano no quiere llegar a dicha instancia pues también tiene a Cabo Verde como uno de sus perseguidores, y sobretodo la tabla de los 8 mejores terceros está ajustada.

Alineaciones del Uruguay vs. España: equipos listos para partidazo por el Mundial. (Fotos: Getty Images)

¿Qué pasa con un triunfo de Uruguay?

Si la ‘Celeste’ logra dar la sorpresa y consigue una heroica victoria ante los españoles, el panorama se aclararía de forma espectacular para sus aspiraciones mundialistas. Con los tres puntos asegurados en el bolsillo, el equipo de Bielsa no solo sellaría su clasificación directa, sino que terminaría como líder absoluto de su grupo.

Sin embargo, el anhelado liderato absoluto del grupo dependerá de lo que suceda en el choque en simultáneo entre africanos y asiáticos. Si Cabo Verde también suma de a tres en su partido, charrúas y caboverdianos empatarían en el primer lugar con cinco unidades, obligando a definir la codiciada primera plaza mediante la diferencia de goles general.

¿Qué pasa en caso de un empate?

En caso de firmar un tenso empate frente al conjunto europeo, las calculadoras se convertirán en las grandes protagonistas dentro del banquillo sudamericano. Una igualdad dejaría a los charrúas con apenas tres puntos, obligándolos a depender exclusivamente de un empate de bajo goleo en el otro compromiso para intentar mantener el segundo lugar por criterios de desempate.

Ese mismo empate charrúa combinado con un triunfo de Cabo Verde o de Arabia Saudita sentenciaría las opciones de clasificación directa para los dirigidos por el ‘Loco’. Cualquiera que resulte ganador en el otro partido superaría la línea de los tres puntos, empujando irremediablemente a Uruguay al tercer lugar y dejándolo a la espera de un milagro.

¿Dónde lo pondría una derrota?

Por otro lado, si el combinado español impone toda su jerarquía técnica y derrota a los sudamericanos, el escenario será completamente catastrófico. Una caída dejaría a la ‘Celeste’ estancada en sus dos unidades iniciales y totalmente expuesta a ser superada por sus otros rivales de grupo, consumando un inminente y doloroso fracaso en la máxima cita.

A pesar de la enorme dificultad que representa medir fuerzas contra el actual líder invicto de la zona, la histórica garra charrúa siempre dice presente en los momentos límite. Todo el país oriental aguarda con tensión este choque definitorio, sabiendo perfectamente que sus jugadores deberán dejar el alma en la cancha para conseguir la hazaña.

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